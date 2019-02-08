2019-02-08T08:58:56+03:00
Общество

Из-за бастующих маршруток в Мурманске станет ходить больше автобусов

Хотя официально ситуацию называют "техническими проблемами перевозчиков"
Мария ПАШЕНКОВА
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Маршруток в Мурманске стало на этой неделе меньше.Маршруток в Мурманске стало на этой неделе меньше.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Рынок пассажирских перевозок снова лихорадит. Как тут не вспомнить 2013 года, когда были "войны маршрутчиков", или 2014-й с его автобусным коллапсом.

Сейчас снова в центре внимания маршрутки. На этой неделе их число на дорогах Мурманска сократилось, а горожане стали жаловаться, что ждут микроавтобусы по 30-40 минут. Сами водители осторожно и нехотя говорят о забастовке, ползут слухи, что им увеличили норму дневной выручки, поэтому приходится больше работать, меньше отдыхать и бороться за место под солнцем - быстрее ездить, обгоняя автобусы и троллейбусы.

Правда, официально забастовку не подтверждают ни сами перевозчики, ни в администрации Мурманска. Звучат версии, что на работу маршруток повлияли морозы, а также загадочные "технические проблемы".

Так или иначе, в мэрии состоялось совещание, темой которого стали перебои с перевозками.

- Было принято решение выпустить дополнительные автобусы и троллейбусы АО «Электротранспорт» для обеспечения нормальной работы общественного транспорта на основных городских маршрутах, - уточнили в администрации.

Речь пока что идет только об автобусах. Дополнительные машины выйдут на маршруты №3Т и №10а.

ИСТОЧНИК KP.RU

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