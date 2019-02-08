2019-02-08T09:59:20+03:00
Общество

В Мурманске две женщины-соседки оказались бывшими женами одного мужчины и подали на алименты

Нашли должника в Саратовской области, а сам он нашел новую любовь
Мария ПАШЕНКОВА
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Мужчину, который задолжал бывшим женам из Мурманска, нашли в Саратовской области.Мужчину, который задолжал бывшим женам из Мурманска, нашли в Саратовской области.Фото: Александр ГЛУЗ
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"Широка страна моя родная"... Эту песню так и хочется напеть, когда разбираешься в деталях истории от приставов из Вологодской области.

Они искали должника, который жил в селе Нюксенице - живет в нем чуть больше 4 тысяч человек. Мужчина не платил алименты трем своим дочкам: одной от первого брака, и двум от второго.

- Необходимо отметить, что бывшие жены-взыскательницы проживают в Мурманске, в одном доме и в соседних квартирах, - рассказали в Управлении федеральной службы судебных приставов по Вологодской области.

Кстати, нашли должника в Саратовской области. Он решил съездить в отпуск, а потом остался на новом месте, т.к. встретил новую любовь. Вот только теперь приставы знают и место жительства плохого отца, и где он работает. Поэтому от алиментов ему не уйти. Кстати, накопил он не такой уж и большой долг - 45 тысяч на трех своих дочек. Как пояснили приставы, в Нюксеницах он работал, поэтому отчисления на детей шли.

ИСТОЧНИК KP.RU

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