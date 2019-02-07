В Апатитах собаки покусали четырех пенсионерок-дачниц

СЕГОДНЯ 17:03 2019-02-07T17:03:40+03:00

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Пока Ловозеро переживает смерть домашних питомцев, в Апатитах четыре пенсионерки до своих дач, что в районе ПОСВИРа, добираются, вооружившись палками. Еще бы! Ведь они уже на себе испытали, насколько острые зубки у барбосов, что охраняют территорию у дома № 3 на Геофизической улице - женщинам даже пришлось обращаться за помощью к медикам.

- Мы выезжали на то место. На территории с ангарами, которая огорожена забором, действительно, стоят две будки и сидят на цепях собаки. Мы минут 20 стучались во все помещения, но найти владельцев нам не удалось, - рассказывает начальник отдела благоустройства и транспорта управления городского хозяйства администрации Апатитов Елена Галова. - После того, как собственники будут установлены, их привлекут к административной ответственности.

Кроме того, с хозяевами собак проведут беседу об ответственном содержании животных. А пока пенсионеркам стоит либо воздержаться от визитов на дачу, либо не забывать брать с собой палки.

ИСТОЧНИК KP.RU