2019-02-07T17:03:40+03:00
Происшествия

В Апатитах собаки покусали четырех пенсионерок-дачниц

В управлении городского хозяйства намерены привлечь владельцев злых псов к ответственности
Елена ЧУМАКОВА
Поделиться:
Собак не всегда держат на цепи, и тогда прохожим несдобровать.Собак не всегда держат на цепи, и тогда прохожим несдобровать.Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН
Изменить размер текста:

Пока Ловозеро переживает смерть домашних питомцев, в Апатитах четыре пенсионерки до своих дач, что в районе ПОСВИРа, добираются, вооружившись палками. Еще бы! Ведь они уже на себе испытали, насколько острые зубки у барбосов, что охраняют территорию у дома № 3 на Геофизической улице - женщинам даже пришлось обращаться за помощью к медикам.

- Мы выезжали на то место. На территории с ангарами, которая огорожена забором, действительно, стоят две будки и сидят на цепях собаки. Мы минут 20 стучались во все помещения, но найти владельцев нам не удалось, - рассказывает начальник отдела благоустройства и транспорта управления городского хозяйства администрации Апатитов Елена Галова. - После того, как собственники будут установлены, их привлекут к административной ответственности.

Кроме того, с хозяевами собак проведут беседу об ответственном содержании животных. А пока пенсионеркам стоит либо воздержаться от визитов на дачу, либо не забывать брать с собой палки.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Мурманске установят 23 остановки с защитой от вандалов
Ради мальчика, чью жизнь изменила прививка, в Североморске слепили гигантского снеговика
Иван Ургант, панды, СКА: апатитчанка создает стикеры для Telergram
В Мурманской области озвучены новые данные по численности населения главных городов
Мурманск вошел в число городов, где лучше всего в России убирают снег во дворах и на дорогах
Житель Мурманска пожаловался на окурок в буханке ржаного хлеба
Ради рухнувшего в годы войны самолета мурманские дайверы поедут на озеро
Служебный автомобиль Марины Ковтун попал в ДТП
В Мурманске пройдет благотворительный забег «Полярные сердца»
Житель Мурманской области спрятался в шкафу, чтобы подловить жену, и заработал «уголовку»
В Мурманской области цены на бензин поползли вниз
В Мурманске будут судить главаря банды, поставлявшей наркотики из Санкт-Петербурга
Под Кандалакшей нашли 134 иностранные мины
Рейс из Мурманска в Москву задержали на 14 часов из-за замерзшего багажника самолета
В Мурманске еще четыре дома признаны аварийными под снос
В Кандалакше кошку выставили на мороз, потому что животное должно гулять
В Мурманской области из-за морозов снова отменяют занятия
«Мурман» проиграл нижегородскому «Старту» 2:3
Нашедшего свое счастье в Мурманске датчанина осудили за участие в запрещенной организации Свидетелей Иеговы
Массовое отравление собак в Ловозере: шесть человек обратились в полицию
В Мурманске по улицам гуляли молодые люди в плавках и ластах
На трассе «Кола» зоозащитники спасли пять замерзающих щенков
В Мурманске стянули спецслужбы на Кольский мост из-за коробки в тумане
Соцсети: в Мурманске проходит забастовка водителей маршруток
Социально незащищенным мурманчанам не придется тратить деньги на цифровые приставки
Свалка у воинского захоронения на дороге «Кандалакша - Алакуртти» появилась из-за лопнувшего колеса
Барк "Седов" станет белым, а не черным
Жители Кандалакши увидели черное облако над городом