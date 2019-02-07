Ради мальчика, чью жизнь изменила прививка, в Североморске слепили гигантского снеговика

СЕГОДНЯ 17:15 2019-02-07T17:15:34+03:00

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На танцплощадке городского парка в Североморске теперь живет огромный снеговик. Появился он не просто так, а чтобы помочь четырехлетнему Степе Зорину поправить здоровье.

Степа родился в апреле 2014 года в 33 недели. Выписка из истории развития, выданная Мурманской городской детской консультативно-диагностической поликлиникой, сообщает, что девять дней ребенка держали на искуственной вентиляции легких. После прививки АКДС в 4 месяца началась задержка в развитии.

- Перестал переворачиваться, появилось косоглазие, - говорится в документе.

Как объясняет мама мальчика Анна Зорина, родившемуся раньше срока малышу весом меньше 2 килограммов не должны были делать вакцинацию до 1,5 лет. Но Степа родился 2450 грамм. И из-за этого врач решилась на укол. Он привел к проблемам: буквально через четыре часа ручки мальчика прижались к телу, появилась скованность мышц. Сейчас у Степы ДЦП, деформация стоп и еще много проблем.

На реабилитацию ребенка нужно 280 тысяч рублей каждый три месяца. Семье очень сложно накопить такие деньги. Поэтому они решили поучаствовать в конкурсе на самого большого снеговика. Победителю дадут 100 тысяч рублей.

- Лепить мы начали 2 февраля. Сначала нам помогало около 50 человек, потом меньше. Только на нижний шар ушло 500 литров воды - пришлось так закреплять снег, который плохо лепился. От основания до верхушки снеговик получился 4,9 метра, - рассказывает Анна.

Сейчас остается сделать видео про североморского снеговика, загрузить его на YouTube и ждать результатов.

Гигантский снеговик в Североморске.

ИСТОЧНИК KP.RU