В Мурманской области озвучены новые данные по численности населения главных городов

СЕГОДНЯ 16:05 2019-02-07T16:05:57+03:00

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Все чаще по улицам областного центра ходят звонкоголосые гости из Китая. Причем, не только в центре города, но и в самых неожиданных кварталах, где вообще нечасто увидишь людей. Конечно, очень приятно видеть, что Мурманск становится востребованным для туристов. И все-таки, хотелось бы, чтобы соотечественники тоже приезжали к нам почаще. Не только погостить, но и, как говорится, на ПМЖ.

Вот только вряд ли мы этого дождемся. Притока населения в Мурманскую область не предвидится - имеем, что имеем. Впрочем, даже учитывая значительную убыль, Мурманск все еще сохраняет славу самого густонаселенного города за Полярным кругом. Да и другие крупные города нашего региона не особо сдают позиции. Это видно на примере свежайшей статистической выкладки.

- Численность населения областного центра составила 292,6 тысячи человек. Наиболее крупные города области - Апатиты (55,2 тысячи человек), Североморск (52,6 тысячи человек) и Мончегорск (41,5 тысячи человек), - извещает «Мурманскстат».

Напомним, за 2018 год население Заполярья значительно сократилось. Кольский север потерял столько человек, что этого хватило бы на отдельный населенный пункт.

ИСТОЧНИК KP.RU