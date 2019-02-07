Мурманск вошел в число городов, где лучше всего в России убирают снег во дворах и на дорогах

СЕГОДНЯ 15:38 2019-02-07T15:38:42+03:00

Каждый третий мурманчанин не доволен чистотой дворов, но все же Мурманск может похвастаться качеством уборки снега. Фото: архив "КП"

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Многие помнят рекордные снегопады 2016 года, когда город стал похож на один большой сугроб. Этой зимой такого испытания для дорожных рабочих не было. Может, поэтому Мурманск вошел в число городов, в которых лучше всего в России убирают снег.

Определили это не эксперты, а горожане. Они участвовали в опросе сайта Domofond.ru. Респондентам предложили ответить на простые вопросы: "довольны ли вы тем, как чистят дворы и территорию около домов?", "хорошо ли чистят автомобильные дороги?", "мешают ли сугробы парковаться?, "занимают ли сугробы парковочные места?", "как быстро на улицах убирают снег после снегопада?", "каким образом убирают снег и обрабатывают дороги у вас в городе?", "как в целом в России оценивают качество уборки снега?".

Мурманск вошел в ТОП-10 городов, где лучше всего следят за придомомыми территориями и дорогами, замкнув десятку. Каждый пятый житель областного центра доволен состоянием дорожного полотна, хотя каждый третий имеет претензии к чистоте во дворах. На первом месте оказался Сургут.

"Отличниками" также стали Хабаровск, Тюмень, Екатеринбург, Пермь, Казань, Красноярск, Тольятти, Новокузнецк. А вот хуже всего снег убирают в Орле, Саратове, Кирове, Петрозаводске, Ярославле, Твери, Воронеже, Долгопрудном, Рязани.

ИСТОЧНИК KP.RU