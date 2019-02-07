2019-02-07T16:39:47+03:00
Общество

Иван Ургант, панды, СКА: апатитчанка создает стикеры для Telergram

Алина Маркова рисует персонажей, которые ей по душе
Мария ПАШЕНКОВА
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Художница из Апатитов рисует тех персонажей, кто ей по душе. Фото: Алина МарковаХудожница из Апатитов рисует тех персонажей, кто ей по душе. Фото: Алина Маркова
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Вместо тысячи слов: все чаще пользователи ВКонтакте, Facebook и других социальных сетей предпочитают общаться не словами, а эмодзи - смайликами или специальными картинками.

Они настолько популярны, что художники специально создают все новые рисунки. Десятки, если не сотни в день! Одна из авторов - наша землячка Алина Маркова. Художницу из Апатитов знаменита своими портретами знаменитостей. Например, в свое время она рисовала Ольгу Бузову.

Многие звезды оценили творчество северянки. "Лайки" ставили Люк Бессон, Тимур Бекмамбетов и другие. А сейчас Алина рисует стикер паки (наборы стикеров) для Telergram.

Одна из последних работ Алины - веселые панды. Фото: Алина Маркова

Одна из последних работ Алины - веселые панды. Фото: Алина Маркова

- Каждый сам может создать и загрузить стикеры в Telergram, - рассказала "КП" художница. - Мне их заказывают, конечно, но есть и мои личные. Темы, как правило, либо актуальные (рисовала к выборам стикер пак с кандидатами, например), либо касающиеся конкретных организаций. Последний стикер пак рисовала для хоккейной команды СКА. А для себя рисую то, что нравится, персонажей которые мне по душе.

Одна из последних работ Алины - стикеры про шоу "Вечерний Ургант" и веселые панды. Сейчас художница думает над стикерами уже для другой соцсети - ВКонтакте.

ИСТОЧНИК KP.RU

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