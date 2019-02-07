Иван Ургант, панды, СКА: апатитчанка создает стикеры для Telergram
Вместо тысячи слов: все чаще пользователи ВКонтакте, Facebook и других социальных сетей предпочитают общаться не словами, а эмодзи - смайликами или специальными картинками.
Они настолько популярны, что художники специально создают все новые рисунки. Десятки, если не сотни в день! Одна из авторов - наша землячка Алина Маркова. Художницу из Апатитов знаменита своими портретами знаменитостей. Например, в свое время она рисовала Ольгу Бузову.
Многие звезды оценили творчество северянки. "Лайки" ставили Люк Бессон, Тимур Бекмамбетов и другие. А сейчас Алина рисует стикер паки (наборы стикеров) для Telergram.
Одна из последних работ Алины - веселые панды. Фото: Алина Маркова
- Каждый сам может создать и загрузить стикеры в Telergram, - рассказала "КП" художница. - Мне их заказывают, конечно, но есть и мои личные. Темы, как правило, либо актуальные (рисовала к выборам стикер пак с кандидатами, например), либо касающиеся конкретных организаций. Последний стикер пак рисовала для хоккейной команды СКА. А для себя рисую то, что нравится, персонажей которые мне по душе.
Одна из последних работ Алины - стикеры про шоу "Вечерний Ургант" и веселые панды. Сейчас художница думает над стикерами уже для другой соцсети - ВКонтакте.
ИСТОЧНИК KP.RU