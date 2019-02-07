Житель Мурманска пожаловался на окурок в буханке ржаного хлеба

СЕГОДНЯ 15:11 2019-02-07T15:11:46+03:00

Как считает сам Александр Алин, речь идет о женской сигарете с фильтром

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Распаковка - обычный жанр для интернет-видео. Особенно, про бытовую электронику. Однако житель Мурманска снял и выложил в соцсеть необычную распаковку - хлеба. Причина у такой оригинальности очень простая. По словам северянина, он обнаружил инородный предмет в буханке.

- Хлеб ржаной, куплен в «Форуме». В хлебном отделе. Там, типа, бутик такой. Сейчас посмотрим - есть подозрение, что это бычок сигареты. Прям вот очень похоже! Ну да, женская сигарета, тоненькая, - комментирует за кадром покупатель Александр Алина.

Это не первый подобный отзыв. «Вконтакте» подозрительно зачастили жалобы на продукцию компании. Потребители, якобы, находят то крысиную лапку, то кусочек железа. Сотрудники фирмы настаивают, что все эти случаи: инсценировка. Конкуренты, мол, хотят повредить их деловой репутации. Более того, сотрудники компании предлагают экскурсию в свой пищевой цех - приглашают журналистов и общественных наблюдателей.

Среди жителей Мурманска некоторые относятся к компании положительно, хвалят за благотворительность для бездомных и вкусный хлеб. Другие горожане, напротив, жестко критикуют пекарей, обвиняя их в нарушении условий производства. Кстати, сам Александр не в обиде на пищевиков.

- Это не значит, что больше покупать там не буду, - резюмирует мурманчанин. - Хлеб и выпечка вкусные и свежие. Хочется чтобы производитель сделал выводы.

Не исключается, что инородный предмет угодил в буханку уже после выработки. Например, в магазине, на стадии фасовки.

ИСТОЧНИК KP.RU