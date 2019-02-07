2019-02-07T15:11:46+03:00
Общество

Житель Мурманска пожаловался на окурок в буханке ржаного хлеба

Как считает сам Александр Алин, речь идет о женской сигарете с фильтром
Иван ПЕТРОВ
Поделиться:
Инородный предмет виднеется в правом верхнем углу снимка. Фото: Александр АлинИнородный предмет виднеется в правом верхнем углу снимка. Фото: Александр Алин
Изменить размер текста:

Распаковка - обычный жанр для интернет-видео. Особенно, про бытовую электронику. Однако житель Мурманска снял и выложил в соцсеть необычную распаковку - хлеба. Причина у такой оригинальности очень простая. По словам северянина, он обнаружил инородный предмет в буханке.

- Хлеб ржаной, куплен в «Форуме». В хлебном отделе. Там, типа, бутик такой. Сейчас посмотрим - есть подозрение, что это бычок сигареты. Прям вот очень похоже! Ну да, женская сигарета, тоненькая, - комментирует за кадром покупатель Александр Алина.

Это не первый подобный отзыв. «Вконтакте» подозрительно зачастили жалобы на продукцию компании. Потребители, якобы, находят то крысиную лапку, то кусочек железа. Сотрудники фирмы настаивают, что все эти случаи: инсценировка. Конкуренты, мол, хотят повредить их деловой репутации. Более того, сотрудники компании предлагают экскурсию в свой пищевой цех - приглашают журналистов и общественных наблюдателей.

Среди жителей Мурманска некоторые относятся к компании положительно, хвалят за благотворительность для бездомных и вкусный хлеб. Другие горожане, напротив, жестко критикуют пекарей, обвиняя их в нарушении условий производства. Кстати, сам Александр не в обиде на пищевиков.

- Это не значит, что больше покупать там не буду, - резюмирует мурманчанин. - Хлеб и выпечка вкусные и свежие. Хочется чтобы производитель сделал выводы.

Не исключается, что инородный предмет угодил в буханку уже после выработки. Например, в магазине, на стадии фасовки.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Ради рухнувшего в годы войны самолета мурманские дайверы поедут на озеро
Служебный автомобиль Марины Ковтун попал в ДТП
В Мурманске пройдет благотворительный забег «Полярные сердца»
Житель Мурманской области спрятался в шкафу, чтобы подловить жену, и заработал «уголовку»
В Мурманской области цены на бензин поползли вниз
В Мурманске будут судить главаря банды, поставлявшей наркотики из Санкт-Петербурга
Под Кандалакшей нашли 134 иностранные мины
Рейс из Мурманска в Москву задержали на 14 часов из-за замерзшего багажника самолета
В Мурманске еще четыре дома признаны аварийными под снос
В Кандалакше кошку выставили на мороз, потому что животное должно гулять
В Мурманской области из-за морозов снова отменяют занятия
«Мурман» проиграл нижегородскому «Старту» 2:3
Нашедшего свое счастье в Мурманске датчанина осудили за участие в запрещенной организации Свидетелей Иеговы
Массовое отравление собак в Ловозере: шесть человек обратились в полицию
В Мурманске по улицам гуляли молодые люди в плавках и ластах
На трассе «Кола» зоозащитники спасли пять замерзающих щенков
В Мурманске стянули спецслужбы на Кольский мост из-за коробки в тумане
Соцсети: в Мурманске проходит забастовка водителей маршруток
Социально незащищенным мурманчанам не придется тратить деньги на цифровые приставки
Свалка у воинского захоронения на дороге «Кандалакша - Алакуртти» появилась из-за лопнувшего колеса
Барк "Седов" станет белым, а не черным
Жители Кандалакши увидели черное облако над городом