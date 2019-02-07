2019-02-07T14:13:17+03:00
Происшествия

Служебный автомобиль Марины Ковтун попал в ДТП

В момент аварии губернатора Мурманской области не было в машине
Анна СТЕПАНОВА
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Рядом с местом ДТП расположен гараж правительства региона. Фото: vk.com/vmnews.Рядом с местом ДТП расположен гараж правительства региона. Фото: vk.com/vmnews.
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Сегодня в Мурманске на улице Книповича произошло незначительное ДТП. Одним из его участников стал служебный автомобиль губернатора Мурманской области. В правительстве «КП» подтвердили факт аварии и сообщили, что Марины Ковтун в момент аварии в салоне BMW не было.

– В результате легкого касательного столкновения автомобиль получил незначительные повреждения. Главы региона в машине не было. Пострадавших в результате ДТП нет, – рассказали в пресс-службе.

Вторым участником аварии стала Mazda CX-5. А выяснять все обстоятельства произошедшего предстоит сотрудникам ГИБДД.

Ранее в похожей ситуации оказался глава администрации Мурманска. Тогда водитель за рулем Kia при выезде с второстепенной дороги на Верхнеростинском шоссе не пропустил служебное авто, в салоне которого находился Андрей Сысоев. Помощь медиков тоже никому не потребовалась.

ИСТОЧНИК KP.RU

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