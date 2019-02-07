2019-02-07T12:13:16+03:00
Общество

В Мурманской области цены на бензин поползли вниз

Правда, пока это случилось только в одной сети автозаправок
Елена МОЛОДЦОВА
Поделиться:
Есть надежда, что заправлять машину в скором времени станет чуть дешевле.Есть надежда, что заправлять машину в скором времени станет чуть дешевле.Фото: Алексей ФОКИН
Изменить размер текста:

Да, да, и на Крайнем Севере случаются чудеса. Хотя признаться, автомобилисты уже не ждали милости от природы, точнее от государства и нефтеперерабатывающих компаний, а напрасно. Очередной мониторинг цен на топливо антимонопольной службы Мурманской области показал, что они поползли вниз.

- В большинстве сетей автозаправочных станций стоимость топлива осталась на прежнем уровне. Исключение составляет только ООО «Вега», где за прошлую неделю цена на литр АИ-92 потеряла 22 копейки, а АИ-95 - и вовсе 40 копеек. В итоге бензин стал стоить 42,75 и 46,87 рублей соответственно. Стоимости солярки эти изменения никак не затронули, - сообщает УФАС Заполярья.

Правда, сеть, решившаяся снизить цены, по-прежнему осталась в золотой середине поставщиков. Напомним, самый дорогой бензин на Лукойле, где за литр АИ-92 автомобилистам приходится отдавать по 44,33 рубля, а за литр АИ-95 - и вовсе 47,89 рублей. Самую нижнюю планку ценового рейтинга занимает Роснефть с замершими 42,50 и 45,25 рублей соответственно.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Житель Мурманска пожаловался на окурок в буханке ржаного хлеба
Ради рухнувшего в годы войны самолета мурманские дайверы поедут на озеро
Служебный автомобиль Марины Ковтун попал в ДТП
В Мурманске пройдет благотворительный забег «Полярные сердца»
Житель Мурманской области спрятался в шкафу, чтобы подловить жену, и заработал «уголовку»
В Мурманске будут судить главаря банды, поставлявшей наркотики из Санкт-Петербурга
Под Кандалакшей нашли 134 иностранные мины
Рейс из Мурманска в Москву задержали на 14 часов из-за замерзшего багажника самолета
В Мурманске еще четыре дома признаны аварийными под снос
В Кандалакше кошку выставили на мороз, потому что животное должно гулять
В Мурманской области из-за морозов снова отменяют занятия
«Мурман» проиграл нижегородскому «Старту» 2:3
Нашедшего свое счастье в Мурманске датчанина осудили за участие в запрещенной организации Свидетелей Иеговы
Массовое отравление собак в Ловозере: шесть человек обратились в полицию
В Мурманске по улицам гуляли молодые люди в плавках и ластах
На трассе «Кола» зоозащитники спасли пять замерзающих щенков
В Мурманске стянули спецслужбы на Кольский мост из-за коробки в тумане
Соцсети: в Мурманске проходит забастовка водителей маршруток
Социально незащищенным мурманчанам не придется тратить деньги на цифровые приставки
Свалка у воинского захоронения на дороге «Кандалакша - Алакуртти» появилась из-за лопнувшего колеса
Барк "Седов" станет белым, а не черным
Жители Кандалакши увидели черное облако над городом