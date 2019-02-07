В Мурманской области цены на бензин поползли вниз

СЕГОДНЯ 12:13 2019-02-07T12:13:16+03:00

Есть надежда, что заправлять машину в скором времени станет чуть дешевле. Фото: Алексей ФОКИН

Правда, пока это случилось только в одной сети автозаправок

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Да, да, и на Крайнем Севере случаются чудеса. Хотя признаться, автомобилисты уже не ждали милости от природы, точнее от государства и нефтеперерабатывающих компаний, а напрасно. Очередной мониторинг цен на топливо антимонопольной службы Мурманской области показал, что они поползли вниз.

- В большинстве сетей автозаправочных станций стоимость топлива осталась на прежнем уровне. Исключение составляет только ООО «Вега», где за прошлую неделю цена на литр АИ-92 потеряла 22 копейки, а АИ-95 - и вовсе 40 копеек. В итоге бензин стал стоить 42,75 и 46,87 рублей соответственно. Стоимости солярки эти изменения никак не затронули, - сообщает УФАС Заполярья.

Правда, сеть, решившаяся снизить цены, по-прежнему осталась в золотой середине поставщиков. Напомним, самый дорогой бензин на Лукойле, где за литр АИ-92 автомобилистам приходится отдавать по 44,33 рубля, а за литр АИ-95 - и вовсе 47,89 рублей. Самую нижнюю планку ценового рейтинга занимает Роснефть с замершими 42,50 и 45,25 рублей соответственно.

ИСТОЧНИК KP.RU