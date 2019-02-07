2019-02-07T12:49:58+03:00
Общество

Житель Мурманской области спрятался в шкафу, чтобы подловить жену, и заработал «уголовку»

Желая сделать сюрприз своей экс-супруге и поговорить с ней, мужчина из Молочного проник в чужую квартиру
Иван ПЕТРОВ
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В поселке Молочный прятки в шкафу закончились печальными последствиями... [снимок носит иллюстративный характер]В поселке Молочный прятки в шкафу закончились печальными последствиями... [снимок носит иллюстративный характер]Фото: Евгения ГУСЕВА
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Жена с любовником, а тут муж нагрянул домой. Куда бежать? Ну конечно же, в шкаф! Сколько бородатых анекдотов основано на этом пикантном сюжете! Сотни, если не тысячи...

Вот и в Мурманской области случилась вариация на эту избитую тему. Но в нашем случае - все наоборот. Любовника вообще не было, а в шкафу оказался... сам муж. Хотя и бывший. Пикантная история, достойная «Шоу Бенни Хилла», произошла в поселке Молочный Кольского района.

Однажды вечером местный житель «принял на грудь» и решил пообщаться с бывшей женой по поводу прошлых разногласий. Для этого мужчина придумал блестящую, как ему показалось, проделку: приготовил «веселый» сюрприз экс-супруге.

Уличив момент, северянин незаметно прокрался в квартиру, где проживала женщина со своей бабушкой. А затем проскользнул в платяной шкаф. Когда женщина пришла домой, 34-летний затейник неожиданно выскочил из шкафа.

К сожалению, шутка не удалась. Северянка не слишком обрадовалась такому сюрпризу и за словом в карман не полезла. Разговор между бывшими супругами сразу не заладился, а мужчине теперь придется ответить по закону. Дело в том, что в квартиру он проник незаконно - по факту, это была чужая жилплощадь.

Дело дошло до правоохранительных органов и против жителя поселка Молочный завели уголовное дело. За незаконное проникновение в жилище (статья 139, часть 1) мужчине грозит штраф до 40-ка тысяч рублей или кратковременный арест.

ИСТОЧНИК KP.RU

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