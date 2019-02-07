2019-02-07T11:42:16+03:00
Происшествия

В Мурманске будут судить главаря банды, поставлявшей наркотики из Санкт-Петербурга

Злоумышленники подмешивали к отраве разные порошки, чтобы увеличить ее в объеме
Мария ПАШЕНКОВА
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Наркоторговцы привозили из Санкт-Петербурга в Мурманск гашиш и амфетамин.Наркоторговцы привозили из Санкт-Петербурга в Мурманск гашиш и амфетамин.Фото: Анатолий ЖДАНОВ
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Эта история длится с 2016 года. Именно тогда в январе начала действовать организованная преступная группа. До марта ее участники возили в Мурманск из Санкт-Петербурга наркотики.

Действовали они максимально скрытно. Например, старались не использовать телефоны. Когда злоумышленников накрыли, из незаконного оборота изъято более 41 килограмма гашиша и около 13 килограммов амфетамина. В Заполярье старались не везти крупные партии.

Наркотики оптом закупали в северной столице, затем разделяли, разбавляли разными примесями (обычно для этого используют порошки без вкуса и запаха). А уже в таком виде продавали в нашем регионе. Это позволяло заработать больше денег, но было опасно для употребляющих отраву. Покупателям товар поставляли через закладки.

Сначала наркополицейские задержали двух участников группы. После этого главарь нанял еще двух человек, чтобы продолжить бизнес.

- Организатор группы и еще два ее участника заключили досудебные соглашения, поэтому уголовные дела были выделены в отдельное производство. 31 мая 2018 года Первомайским судом вынесено обвинительное заключение в отношении двоих участников группы, они приговорены к 6 и 9 годам соответственно, - рассказали в пресс-службе УМВД по Мурманской области.

Скоро суд ждет организатора. Его обвиняют по части 3 статьи 30, части 5 статьи 228.1 УК РФ и пунктам «а, г» части 4 статьи 228.1. Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением в настоящее время направлено в суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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