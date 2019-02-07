2019-02-07T10:42:03+03:00
Общество

Рейс из Мурманска в Москву задержали на 14 часов из-за замерзшего багажника самолета

Пассажирам предоставили номера в гостинице и обеспечили питанием
Елена МОЛОДЦОВА
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У самолета, собиравшегося вылетать в Москву, замерз багажник.У самолета, собиравшегося вылетать в Москву, замерз багажник.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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30-градусный мороз в аэропорту «Мурманск» внес свои коррективы в расписание. Правда, речь пока идет только об одном рейсе СУ-1773 авиакомпании «Аэрофлот», который должен был вылететь в столичное Шереметьево еще в 21:40 6 февраля. Но пока и сам самолет, и его пассажиры не покинул пределы гостеприимной Мурманской области.

- Рейс задержан по техническим причинам. У Airbus A320 замерзли двери багажника. Их удалось открыть, но герметичность была нарушена. Ремонтная бригада уже прибыла в Мурманск. В соответствии с авиационными правилами пассажиры были обеспечены всем необходимым: им предоставлена гостиница и питание, - рассказал источник «КП» в аэропорту «Мурманск».

Суля по онлайн-табло главной воздушной гавани Заполярья, вылет загостившегося на Кольском полуострове борта в Москву запланирован на 12:00. Если все сложится, то задержка составит 14 часов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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