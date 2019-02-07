2019-02-07T09:36:56+03:00
Общество

В Мурманской области из-за морозов снова отменяют занятия

5 февраля дома остались ученики Раякоски, Гремихи и Кандалакши
Ника СВЕТЛОВА
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Большинству школьников Мурманской области сегодня пришлось идти в школу.Большинству школьников Мурманской области сегодня пришлось идти в школу.Фото: Ксения КОНЮХОВА
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После двухдневной передышки мороз в Мурманской области снова усилился. В некоторых муниципалитетах региона он так сильно кусает за нос, что было принято решение оставить детей дома, а заставлять их идти в школу.

Так, в Кандалакше сегодня не учатся 1-8 классы, ведь в городе почти -29. В Раякоски не надо ходить на уроки 1-7 классам школы №11 из-за холодного ветра, который сопровождает мороз. В Гремихе пожалели 1-4 классы. В Заполярном и вовсе решили не мучить детей и перенести каникулы. Так, в местной школе №9 они начались 5 февраля, а не 18-го.

Напомним, в Мурманске занятия отменяли пока только 4 февраля. Но в некоторых школах случились форс-мажоры. Сразу в пяти общеобразовательных учреждениях оказалось слишком холодно, а в школе №43 вчера отменили не прошли уроки из-за прорыва трубопровода. 7 февраля к учебному процессу вернулись. Но, как рассказало руководство учреждения, сегодня запланированы только четыре урока по 30 минут, и уже в 11.30 дети смогут пойти домой. А вот столовая будет закрыта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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