В Мурманской области из-за морозов снова отменяют занятия

СЕГОДНЯ 09:36 2019-02-07T09:36:56+03:00

Изменить размер текста: A A

После двухдневной передышки мороз в Мурманской области снова усилился. В некоторых муниципалитетах региона он так сильно кусает за нос, что было принято решение оставить детей дома, а заставлять их идти в школу.

Так, в Кандалакше сегодня не учатся 1-8 классы, ведь в городе почти -29. В Раякоски не надо ходить на уроки 1-7 классам школы №11 из-за холодного ветра, который сопровождает мороз. В Гремихе пожалели 1-4 классы. В Заполярном и вовсе решили не мучить детей и перенести каникулы. Так, в местной школе №9 они начались 5 февраля, а не 18-го.

Напомним, в Мурманске занятия отменяли пока только 4 февраля. Но в некоторых школах случились форс-мажоры. Сразу в пяти общеобразовательных учреждениях оказалось слишком холодно, а в школе №43 вчера отменили не прошли уроки из-за прорыва трубопровода. 7 февраля к учебному процессу вернулись. Но, как рассказало руководство учреждения, сегодня запланированы только четыре урока по 30 минут, и уже в 11.30 дети смогут пойти домой. А вот столовая будет закрыта.

ИСТОЧНИК KP.RU