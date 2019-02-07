2019-02-07T08:48:32+03:00
Происшествия

Нашедшего свое счастье в Мурманске датчанина осудили за участие в запрещенной организации Свидетелей Иеговы

Мужчина проведет шесть лет в колонии общего режима
Мария ПАШЕНКОВА
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Деннис Кристенсен не признал свою вину в участии в запрещенной организации. Фото: newsorel.ruДеннис Кристенсен не признал свою вину в участии в запрещенной организации. Фото: newsorel.ru
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Железнодорожный районный суд Орла огласил приговор по делу 46-летнего гражданина Дании Денниса Кристенсена. Его обвинили в том, что, зная о ликвидации религиозной организации Свидетелей Иеговы «Орел», которую признали экстремистской, он все равно продолжил в ней активно участвовать.

Это рвение попало под ч.1 ст.282.2 УК РФ – организация деятельности религиозного объединения, в отношении которого судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации в связи с осуществлением экстремистской деятельности, за исключением организаций, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации признаны террористическими.

Деннис Кристенсен не признал свою вину, но суд ее увидел. И приговорил мужчину к шести годам колонии общего режима. Приговор не вступил в законную силу и может быль обжалован.

Как сообщает ВВС, Деннис с детства воспитывался в окружении свидетелей Иеговы, в том числе к этой организации принадлежали его родители. В 2000 году он решил переехать в Россию, и захотел жить в Мурманске. Здесь он встретил свою жену Ирину.

- В Мурманске Деннис Кристенсен начал посещать одно из собраний местных свидетелей Иеговы, - сообщает ВВС.

А через 6 лет семья уехала в Орел.

ИСТОЧНИК KP.RU

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