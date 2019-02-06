На трассе «Кола» зоозащитники спасли пять замерзающих щенков

СЕГОДНЯ 18:51 2019-02-06T18:51:16+03:00

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- Я чистил дорогу и в 36 километрах от Никеля, на стоянке у озера Нялъявр, заметил жавшихся к друг другу щенков. Я не местный и забрать их мне просто некуда. Единственное, чем мог им помочь, это выложить пост с видеороликом в соцсетях, - рассказывает дорожник Андрей, приехавший в Заполярье из Хабаровска.

Сообщение о замерзающих на 1436 километре федеральной трассы «Кола» малютках тут же разлетелось по сети. На щенячью беду откликнулись зоозащитники.

- Когда в нашей группе появилось видео, я очень испугалась за жизнь выброшенных на мороз хвостиков и разослала ролик во все возможные группы с призывом помочь - я сейчас не в Никеле и не могла сама поехать их спасать, - рассказывает волонтер никельского приюта «Лапки и Усики» Ирина Москвовская. - В итоге уже через пару часов девочки на двух машинах помчались искать малышей. В это время мимо ехала девушка из Мурмашей, она нашла и поймала щенков, а затем передала их нашему экипажу на Титовке. Уже оттуда волонтеры помчались в приют.

Несмотря на переполненность никельского прибежища для новичков нашли место. Замерзших малышей обогрели накормили, а дорожника, так вовремя забившего тревогу, нарекли их крестным папой.

- Сейчас за малышами внимательно следят. В ближайшее время их осмотрит наш ветеринар. Будем наедятся, что они здоровы. Пристроить пять щенков, конечно, будет не просто. И, если честно, мы не откажемся от посильной помощи, - отмечает зоозащитница.

ИСТОЧНИК KP.RU