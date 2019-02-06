В Мурманске стянули спецслужбы на Кольский мост из-за коробки в тумане

СЕГОДНЯ 18:39 2019-02-06T18:39:06+03:00

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В среду, 6 февраля, погода в областном центре выдалась традиционно холодной. А ближе к вечеру на юге города распространился густой туман - парение от залива. Кольский мост в Мурманске окутала белесая мгла. Вид получился зловещий, а тут еще откуда ни возьмись, приехали машины «Скорой», пожарной службы и полиции. Такой парад спецслужб встревожил горожан не на шутку. Фотографиями с места событий они поделились в соцсети.

- На Кольском мосту в тумане происходит что-то странное... Стоят, моргают, - заметил мурманчанин Владимир Онацкий.

При обсуждении одни заподозрили попытку суицида, другие сообщили, что на перилах моста висело какое-то подозрительное полотенце. Затем активизировались народные юмористы. Одни предположили, что кто-то решил помыться на мосту, другие, что спасатели и полицейские чинят ямы в асфальте моста. Третьи и вовсе заявили, что в тумане скрывается чудовище из фильма ужасов. Реальность, к счастью, оказалалась более прозаичной.

- В экстренные службы поступило сообщение о том, что на Кольском мосту находится подозрительный предмет - коробка. При обследовании оказалось, что внутри нет какого-либо предмета. Коробка пуста, - сообщила «КП» начальник пресс-службы УМВД по Мурманской области Валерия Филиппова.

Огорчает в этой истории лишь одно: каждый из таких выездов обходятся бюджету в кругленькую сумму. А с другой стороны, бдительность лишней не бывает.

ИСТОЧНИК KP.RU