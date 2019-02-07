СЕГОДНЯ 13:14 2019-02-07T13:14:49+03:00

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Жителям столицы Заполярья с большими и добрыми сердцами, а также с активным образом жизни предлагают помочь бездомным животным, пробежав километр или 3 на выбор.

В Мурманске пройдет благотворительный забег «Полярные сердца».

- Для участия в нашем мероприятие достаточно зарегистрироваться на сайте и сделать благотворительный взнос - 300 рублей - в адрес мурманского приюта для бездомных животных. Собранные средства пойдут на строительство вольеров для собак, - говорится в сообщении организаторов.

Желающих принять участие в забеге и помочь бездомным животным уже 14 человек. Кстати, в основном это женщины: 6 из них решились пробежать дистанцию в 3 километра, и столько же - километр. Правда, регистрация только началась. До конца суток 15 февраля у северян еще есть время заявить о себе.

Само мероприятие состоится в 14.00 16 февраля в спортивном комплексе «Долина Уюта».

ИСТОЧНИК KP.RU