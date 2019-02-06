Жители Кандалакши увидели черное облако над городом

СЕГОДНЯ 15:46 2019-02-06T15:51:29+03:00

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Жители областного центра нередко замечают темный налет на своих подоконниках. Принято считать, что связано это с работой местного предприятия, которое, правда, знает о проблеме и борется с ней. Неприятные частицы, впрочем, досаждают не только мурманчанам.

На днях жители Кандалакши увидели большое облако, пропитанное черной пылью. Туча угрожающе нависла над городским торговым портом 6 февраля. Местные жители сняли видео и выложили его в группе «Кандалакша-онлайн».

- Облако пока, вроде как, и не движется, погода нынче не особо ветренная. Но стоит подуть «могучему и гоняющему стаи туч», как все это осядет на окнах, подоконниках и в наших легких, - мрачно подметили северяне в подписи к видеоролику.

Подобные облака, предположительно, являются следствием перевалки угля в торговом порту Кандалакши. Как показывает практика, с такой проблемой более-менее эффективно справляются ветровые и водяные пушки. Они развеивают или прибивают к земле частицы угля.

В Кандалакше парит черное облако над портом.Автор: vk.com/kandaone

ИСТОЧНИК KP.RU