В Мурманске по улицам гуляли молодые люди в плавках и ластах
Столбик термометра уверенно показывает - зима в разгаре. Но разве это смущает закаленных северян?
На днях прохожие в центре Мурманска наблюдали молодых людей, от одного взгляда на которых становилось холодно. Два парня стояли у пешеходного перехода в ожидании зеленого сигнала светофора так, словно на самом деле готовятся нырнуть в воду. Из одежды на смельчаках были только плавки да... ласты.
"Проспорили?", "Закаляются?", "Пранкеры?" - гадают мурманчане о причинах такого поступка. Самая популярная шутливая версия - так экстремалы готовятся к третьему Чемпионату мира по ледяному плаванию и первому Кубку Арктики. Мурманск примет эти два соревнования уже в марте.
Масштаб у них будет большой - в Заполярье хотят приехать пловцы из 32 стран. Всего около 400 человек! Место встречи будет неизменным - Семеновское озеро.
Пловцы в Мурманске на морозе.
ИСТОЧНИК KP.RU