2019-02-06T19:30:05+03:00
Общество

В Мурманске по улицам гуляли молодые люди в плавках и ластах

Без одежды экстремалы остались несмотря на мороз [видео]
Ника СВЕТЛОВА
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На улицах в Мурманска и в шубе-то холодно, а тут экстремалы в плавках. Фото: скриншот видеоНа улицах в Мурманска и в шубе-то холодно, а тут экстремалы в плавках. Фото: скриншот видео
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Столбик термометра уверенно показывает - зима в разгаре. Но разве это смущает закаленных северян?

На днях прохожие в центре Мурманска наблюдали молодых людей, от одного взгляда на которых становилось холодно. Два парня стояли у пешеходного перехода в ожидании зеленого сигнала светофора так, словно на самом деле готовятся нырнуть в воду. Из одежды на смельчаках были только плавки да... ласты.

"Проспорили?", "Закаляются?", "Пранкеры?" - гадают мурманчане о причинах такого поступка. Самая популярная шутливая версия - так экстремалы готовятся к третьему Чемпионату мира по ледяному плаванию и первому Кубку Арктики. Мурманск примет эти два соревнования уже в марте.

Масштаб у них будет большой - в Заполярье хотят приехать пловцы из 32 стран. Всего около 400 человек! Место встречи будет неизменным - Семеновское озеро.

Пловцы в Мурманске на морозе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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