2019-02-06T16:25:15+03:00
Общество

Барк "Седов" станет белым, а не черным

Ушедший из Мурманской области парусник готовится к трем учебным рейсам [видео]
Мария ПАШЕНКОВА
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Свою фирменную, белую окраску, по которой все послевоенные годы был известен «Седов», он утратил в 2005 году, когда выступил в роли барка «Памир» в фильме Каспара Хайдельбаха «Der Untergang der Pamir» («Гибель «Памира»). Фото: bgarf.ru.Свою фирменную, белую окраску, по которой все послевоенные годы был известен «Седов», он утратил в 2005 году, когда выступил в роли барка «Памир» в фильме Каспара Хайдельбаха «Der Untergang der Pamir» («Гибель «Памира»). Фото: bgarf.ru.
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В Мурманской области любят все с приставкой "самое": самая северная ветка троллейбуса, самое высокое здание за полярным кругом, самый большой парусник в мире. Хотя последнее уже в прошлом: в 2017 году барк "Седов" сменил порт приписки и ушел в Калининград.

Но все же мурманские курсанты из высшей мореходки продолжают ходить на нем в море во время учебных рейсов. В этом году для "Седова" таких запланировали три. И к первой практике барк выйдет обновленным.

Мурманчане помнят "Седов" черным. Вот только на самом деле его корпус белый. Перекрасили его в 2005 году, замаскировав под судно "Памира" в фильме Каспара Хайдельбаха "Гибель Памира". Точнее, ватерлиния и фальшборт остались белыми, подводная часть корпуса стала красной, а мачты - желтыми.

После так и оставили. Перед учебными рейсами этого года парусник отправили на Светловской судоремонтный завод, где его приводят в порядок. В том числе, провели пескоструйную очистку корпуса, которая смыла черноту с парусника.

- Смесь подают под большим давлением, что позволяет удалить с подводной части корпуса коррозию, наросты, старую краску. После проведения подготовительных мероприятий и нанесения грунтовки, корпус покрасят в белый цвет, - рассказали в пресс-службе Балтийской государственной академии рыбопромыслового флота.

Докование УПС Седов .Учебно-парусное судно Седов в доке судоремонтного завода г. Светлый. 01.02.2019 Видео: Иван Паршиков

ИСТОЧНИК KP.RU

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