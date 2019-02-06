Барк "Седов" станет белым, а не черным
В Мурманской области любят все с приставкой "самое": самая северная ветка троллейбуса, самое высокое здание за полярным кругом, самый большой парусник в мире. Хотя последнее уже в прошлом: в 2017 году барк "Седов" сменил порт приписки и ушел в Калининград.
Но все же мурманские курсанты из высшей мореходки продолжают ходить на нем в море во время учебных рейсов. В этом году для "Седова" таких запланировали три. И к первой практике барк выйдет обновленным.
Мурманчане помнят "Седов" черным. Вот только на самом деле его корпус белый. Перекрасили его в 2005 году, замаскировав под судно "Памира" в фильме Каспара Хайдельбаха "Гибель Памира". Точнее, ватерлиния и фальшборт остались белыми, подводная часть корпуса стала красной, а мачты - желтыми.
После так и оставили. Перед учебными рейсами этого года парусник отправили на Светловской судоремонтный завод, где его приводят в порядок. В том числе, провели пескоструйную очистку корпуса, которая смыла черноту с парусника.
- Смесь подают под большим давлением, что позволяет удалить с подводной части корпуса коррозию, наросты, старую краску. После проведения подготовительных мероприятий и нанесения грунтовки, корпус покрасят в белый цвет, - рассказали в пресс-службе Балтийской государственной академии рыбопромыслового флота.
Докование УПС Седов .Учебно-парусное судно Седов в доке судоремонтного завода г. Светлый. 01.02.2019 Видео: Иван Паршиков
ИСТОЧНИК KP.RU