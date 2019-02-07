2019-02-07T09:58:11+03:00
Дом. Семья

В Кандалакше кошку выставили на мороз, потому что животное должно гулять

Зоозащитники, спасшие напуганную до смерти мурлыку, решили не отдавать ее обратно хозяину
Елена МОЛОДЦОВА
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Кошка совсем не хотела гулять, но выхода у нее не было - хозяин так решил. Фото: Подслушано в КандалакшеКошка совсем не хотела гулять, но выхода у нее не было - хозяин так решил. Фото: Подслушано в Кандалакше
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- Чей котик? Сидит у магазина, что у дома №23 по улице Данилова. Замёрз и плачет, - такой тревожный пост появился накануне в группе «Подслушано в Кандалакше».

К слову, 5 февраля столбики термометров на юге Мурманской области дружно замерли на отметке -16 градусов. Но бедная явно породистая кошка даже не пыталась как-то согреться на морозе - бедняга в ужасе вжалась в стену дома и ждала, когда придет помощь. Спасла замерзающую мурлыку зоозащтница.

- Я отогрела и накормила кошку, а потом нашлись и ее хозяева, к которым она больше не вернется. Как выяснилось, наши предположения, что животное выпало из окна, не имели ничего общего с действительностью. Ее владелец шел гулять с собакой, а кошку отправлял в палисадник. Та от ужаса и страха вжималась в стену, писалась и ждала, когда он вернется. Такие прогулки были постоянными, потому что хозяин решил, что она обязательно должна гулять. Кстати, животное не стерилизованное, - рассказала подробности этой истории волонтер кандалакшской группы «Кот и Пес» Наталья Желтикова.

Как выяснилось, британскую кошку мужчина взял пару месяцев назад в группе «Барахолка». На новость о том, что животное больше не вернется в его гостеприимный дом, бывший хозяин мурлыки сказал «Ну, и забери себе!». Теперь волонтерам предстоит ее откормить — судя по шкуре, киска явно потеряла в весе, и найти ей куда более заботливые и ответственные руки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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