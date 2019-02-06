В Мурманской области отмечают Международный день саами

СЕГОДНЯ 15:00 2019-02-06T15:00:22+03:00

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6 февраля - важный день для Мурманской области, Финляндии, Норвегии, Швеции. Сегодня отмечается Международный день саами.

В нашем регионе к нему приурочили сразу 149 мероприятий, который начались в январе, а закончатся только летом.

Одно из ключевых событий состоялось у Центра народов Севера на улице Подстаницкого в Мурманске - торжественный митинг с поднятием саамского флага. Он встал в один ряд с триколором и флагом Мурманской области.

- Спасибо вам за то, что несмотря на урбанизацию и внутреннюю миграцию вы смогли сохранить свою самобытность, культуру и традиции, - поздравил от лица правительства Мурманской области саами министр по внутренней политике и массовым коммуникациям Глеб Шинкарчук.

Одно из главных событий праздника - поднятие флага саами. Фото: gov-murman.ru

Помимо этого праздник сегодня отмечают в Ловозере. Здесь на уличной площадке у здания Ловозерского районного национального культурного центра состоялось торжественное открытие праздника. Здесь же не в первый год проводят вечер чествования саамского народа «Самь пеййв». По доброй традиции на нем звучат поздравления юбилярам, молодоженам, новорожденным, а также вручение приза общественного признания «Человек года - 2018».

ИСТОЧНИК KP.RU