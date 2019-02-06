В Мурманской области отмечают Международный день саами
6 февраля - важный день для Мурманской области, Финляндии, Норвегии, Швеции. Сегодня отмечается Международный день саами.
В нашем регионе к нему приурочили сразу 149 мероприятий, который начались в январе, а закончатся только летом.
Одно из ключевых событий состоялось у Центра народов Севера на улице Подстаницкого в Мурманске - торжественный митинг с поднятием саамского флага. Он встал в один ряд с триколором и флагом Мурманской области.
- Спасибо вам за то, что несмотря на урбанизацию и внутреннюю миграцию вы смогли сохранить свою самобытность, культуру и традиции, - поздравил от лица правительства Мурманской области саами министр по внутренней политике и массовым коммуникациям Глеб Шинкарчук.
Одно из главных событий праздника - поднятие флага саами. Фото: gov-murman.ru
Помимо этого праздник сегодня отмечают в Ловозере. Здесь на уличной площадке у здания Ловозерского районного национального культурного центра состоялось торжественное открытие праздника. Здесь же не в первый год проводят вечер чествования саамского народа «Самь пеййв». По доброй традиции на нем звучат поздравления юбилярам, молодоженам, новорожденным, а также вручение приза общественного признания «Человек года - 2018».
ИСТОЧНИК KP.RU