2019-02-06T14:11:33+03:00
Происшествия

В школу Мурманска не пустили учеников из-за прорыва водопровода

В ледяной плен попали детские велосипеды и снегокаты
Мария ПАШЕНКОВА
Поделиться:
На улице Книповича в Мурманске образовался потоп. Фото: Татьяна ВолодинаНа улице Книповича в Мурманске образовался потоп. Фото: Татьяна Володина
Изменить размер текста:

Прошлой зимой и весной в Мурманске был потоп на потопе: трубы прорывало едва ли не каждую неделю. Сейчас в областном центре пока что затишье. Хотя коммунальные беды все же случаются.

Так, вечером 5 февраля затопило улицу Книповича в районе дома 36а. По данным мэрии Мурманска, в 23.15 вода была перекрыта. Но последствия все же успели возникнуть. На морозе вода замерзла, и в пешеходной зоне образовался настоящие каток. А в подъезде дома №21 появился ледяной пол, в который вмерзли оставленные вещи: детские велосипеды, снегокаты и коляски.

В ледяной плен попали детские велосипеды и коляски. Фото: Татьяна Володина

В ледяной плен попали детские велосипеды и коляски. Фото: Татьяна Володина

Оказалось, что прорыв трубы произошел на территории школы №43. Хоть к ремонтным работам приступили сразу, это сказалось на учебном процессе.

- Занятия в школе отменены. Вернуться в классы дети смогут после устранения аварии и проведения анализа воды на соответствие микробиологическим показателям, - уточнили в мэрии Мурманска.

Учеников 1-9 классов перевели на дистанционное обучение. Напомним, в пяти школах города температура оказалась не соответствующей санитарным нормам.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Барк "Седов" станет белым, а не черным
Жители Кандалакши увидели черное облако над городом
В Мурманской области отмечают Международный день саами
Число мурманских моряков, арестованных в Африке за кокаин, возросло до 9-ти
В Мурманской области проекты на застройку лесных участков «завернули» через суд
В больницы Мурманска, Колы и Оленегорска поступят новые «Скорые»
В Мончегорске видели большого медведя на обочине проспекта
В Апатитах загорелся пол из-за короткого замыкания холодильника
Автобусы из Мурманска в Мурмаши ходят по летнему расписанию из-за финансовых проблем перевозчика
В Мурманске сбитый подросток сделал двойное сальто в воздухе
В Мурманске пропал подросток со шрамами на щеках
Жительница Мурманской области пыталась провезти через границу съедобный горб
В Мурманске щенка выставили на улицу с запиской
В конкурсе «Кто под маской?» победила Аиша Абдулаева
В Мончегорске бывший заключенный заманил в ванную мальчиков и надругался над ними
Жители Мурмашей решают, менять или ремонтировать стелу на въезде в поселок
В Мурманске троллейбус врезался в иномарку, устроив пробку на Шмидта
Администрация Умбы прекратила свою деятельность
На доме в Снежногорске могут появиться огурцы и помидоры в стиле Малевича
Хоккеист из Мурманска стал девятикратным чемпионом мира в Швеции
Звезда телекамер: мурманчанин ограбил мужчину у магазина, а затем вернул ему паспорт