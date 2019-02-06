В школу Мурманска не пустили учеников из-за прорыва водопровода
Прошлой зимой и весной в Мурманске был потоп на потопе: трубы прорывало едва ли не каждую неделю. Сейчас в областном центре пока что затишье. Хотя коммунальные беды все же случаются.
Так, вечером 5 февраля затопило улицу Книповича в районе дома 36а. По данным мэрии Мурманска, в 23.15 вода была перекрыта. Но последствия все же успели возникнуть. На морозе вода замерзла, и в пешеходной зоне образовался настоящие каток. А в подъезде дома №21 появился ледяной пол, в который вмерзли оставленные вещи: детские велосипеды, снегокаты и коляски.
В ледяной плен попали детские велосипеды и коляски. Фото: Татьяна Володина
Оказалось, что прорыв трубы произошел на территории школы №43. Хоть к ремонтным работам приступили сразу, это сказалось на учебном процессе.
- Занятия в школе отменены. Вернуться в классы дети смогут после устранения аварии и проведения анализа воды на соответствие микробиологическим показателям, - уточнили в мэрии Мурманска.
Учеников 1-9 классов перевели на дистанционное обучение. Напомним, в пяти школах города температура оказалась не соответствующей санитарным нормам.
ИСТОЧНИК KP.RU