В школу Мурманска не пустили учеников из-за прорыва водопровода

СЕГОДНЯ 14:11 2019-02-06T14:11:33+03:00

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Прошлой зимой и весной в Мурманске был потоп на потопе: трубы прорывало едва ли не каждую неделю. Сейчас в областном центре пока что затишье. Хотя коммунальные беды все же случаются.

Так, вечером 5 февраля затопило улицу Книповича в районе дома 36а. По данным мэрии Мурманска, в 23.15 вода была перекрыта. Но последствия все же успели возникнуть. На морозе вода замерзла, и в пешеходной зоне образовался настоящие каток. А в подъезде дома №21 появился ледяной пол, в который вмерзли оставленные вещи: детские велосипеды, снегокаты и коляски.

В ледяной плен попали детские велосипеды и коляски. Фото: Татьяна Володина

Оказалось, что прорыв трубы произошел на территории школы №43. Хоть к ремонтным работам приступили сразу, это сказалось на учебном процессе.

- Занятия в школе отменены. Вернуться в классы дети смогут после устранения аварии и проведения анализа воды на соответствие микробиологическим показателям, - уточнили в мэрии Мурманска.

Учеников 1-9 классов перевели на дистанционное обучение. Напомним, в пяти школах города температура оказалась не соответствующей санитарным нормам.

ИСТОЧНИК KP.RU