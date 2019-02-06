В Мурманской области проекты на застройку лесных участков «завернули» через суд

СЕГОДНЯ 13:20 2019-02-06T13:33:45+03:00

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Древесный фонд Заполярья не такой внушительный, как на юге России. Наши деревья потоньше и пониже: климат обязывает. Но зато и лесные угодья в Мурманской области сохранились получше. Для сравнения достаточно поездить по Костромской области - местами там «просека на просеке» вместо леса.

Лесные угодья Мурманской области своим качеством привлекают различные компании. Не так давно региональное Минприроды выдало целый ряд участков в частные владения. Частники, в свою очередь, разработали проекты по освоению этих земель. Казалось бы, все чин-чином, но без проблем не обошлось. «Подводные камни» нашлись в ходе прокурорской проверки. Оказалось, в документацию закрались изъяны.

- Включены планы на строительство объектов, не предусмотренные правилами использования лесов для осуществления рекреационной деятельности. Не отражены характеристики объектов (размеры, конструкция, наличие фундаментов). Также информация, указанная в графической части проекта, не соответствовала информации в табличной, - сообщает пресс-служба прокуратуры Мурманской области.

Это лишь некоторые нарушения из проектной документации. В результате утвердить ее не удалось - ее «завернули» по решению Первомайского округа Мурманска, несмотря на протесты Минприроды. В ближайшем будущем проекты на освоение лесных участков придется переделать.

Напомним, в регионе уже были проблемы с нелегальным строительством в лесу. Они стоили должности прежнему министру природных ресурсов и экологии.

ИСТОЧНИК KP.RU