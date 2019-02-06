2019-02-06T12:48:34+03:00
Общество

В больницы Мурманска, Колы и Оленегорска поступят новые «Скорые»

Все 10 автомобилей оснащены необходимым оборудованием
Анна СТЕПАНОВА
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В 2019 году планируется приобрести еще 10 автомобилей. Фото: правительство Мурманской области.В 2019 году планируется приобрести еще 10 автомобилей. Фото: правительство Мурманской области.
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Ключи от 10 карет «скорой помощи» получат представители сразу нескольких медицинских учреждений нашего региона. Новый санитарный транспорт поступит в Мурманскую областную станцию скорой медицинской помощи, Кольскую центральную районную больницу и Оленегорскую центральную городскую больницу.

– Все автомобили класса «В» предназначены для работы общепрофильных бригад и оснащены современным оборудованием, необходимым для оказания помощи на догоспитальном этапе, – сообщили в министерстве здравоохранения Мурманской области.

Фото: правительство Мурманской области.

Фото: правительство Мурманской области.

Напомним, в прошлом году согласно распоряжению правительства России в Заполярье поступили девять «Скорых». Ключи от машин главным врачам областных больниц вручила губернатор Марина Ковтун. Шесть автомобилей тогда приняла областная станция скорой медицинской помощи, по одной – Кольская, Печенгская и Оленегорская больницы.

Сегодня министр здравоохранения Валерий Перетрухин подчеркнул, что вопрос своевременного обновления автопарка ведомство держит на постоянном контроле. В 2019 году планируется приобрести еще 10 автомобилей за счет средств областного бюджета.

ИСТОЧНИК KP.RU

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