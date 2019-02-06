2019-02-06T12:05:48+03:00
Общество

В Мончегорске видели большого медведя на обочине проспекта

Как оказалось, хищник находился под контролем цирковых специалистов [видео]
Иван ПЕТРОВ
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[снимок носит иллюстративный характер][снимок носит иллюстративный характер]Фото: Алексей СТЕФАНОВ
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Всего 5 секунд славы получил «михайло потапыч» из города Металлургов. Но этого оказалось достаточно, чтобы выйти на федеральный уровень. Видео с медведем из Мончегорска быстро разошлось по интернету и произвело фурор.

Серьезные средства массовой инофрмации писали, что хищник разгуливает прямо по центру города в Мурманской области. Оказалось, впрочем, что паника была напрасной, а слава - дутой, но обо всем по порядку...

Вечером 4 февраля житель Мончегорска прогуливался в районе проспекта Металлургов. Как вдруг мужчина заметил на обочине дороги огромного медведя. Хищник спокойно лежал у бордюра, огораживающего вход в подвал. Прохожий снял коротенькое видео на свой смартфон. Как нам удалось узнать в ЕДДС Мончегорска, съемка велась возле местного культурного учреждения, а медведь был цирковым.

- 4 февраля в 18:00 циркачи закончили свое представление у нас. Они начали заводить выводить зверей из здания обратно в трейлер - сначала страуса. А медведя пока привязали и оставили ненадолго на улице, под контролем дрессировщиков. Если бы автор видео хоть чуть-чуть сдвинул камеру в сторону, стало бы видно трейлер, куда заводят животных. К тому же, это был не центр города, - рассказали «КП» в Центре культуры Мончегорска.

Сотрудники учреждения упрекают автора ролика в стремлении к легкой славе. Смущает одно - при просмотре видео трудно разглядеть привязь на дрессированном медведе. Складывается впечатление, что ее попросту не обеспечили.

В Мончегорске видели большого медведя.Источник: vk.com/monchegorsk

ИСТОЧНИК KP.RU

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