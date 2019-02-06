2019-02-06T11:32:37+03:00
Общество

В Апатитах загорелся пол из-за короткого замыкания холодильника

К счастью, возгорание обошлось без тяжелых последствий
Иван ПЕТРОВ
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В Мурманской области обгорел пол. Но причиной стал не обогрев, а, наоборот, холод. Точнее, холодильник. [снимок носит иллюстративный характер]В Мурманской области обгорел пол. Но причиной стал не обогрев, а, наоборот, холод. Точнее, холодильник. [снимок носит иллюстративный характер]Фото: Елена КОВАЛЕНКО
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Текущий зимний сезон запомнился северянам сильным похолоданием по всей Мурманской области. Тревожит и тот факт, что даже в квартирах с центральным отоплением мерзли люди. Казалось бы, при такой погоде холодильник вообще не нужен - продукты прекрасно сохраняются в кладовке под подоконником.

И все-таки без этого полезного бытового прибора не обойтись! Вот только в апатитской 5-этажке из-за холодильника чуть не случилась беда. Толстый провод, лежавший на полу квартиры, оказался неисправным и спровоцировал пожар.

- 5 февраля в 17.31 на пульт дежурной службы «01» поступила информация о коротком замыкании в квартире на Фестивальной, 18, - информируют в пресс-службе МЧС по Мурманской области.

Пожарные Апатитов выехали в сторону 5-этажки, готовясь к худшему. К счастью, возгорание удалось вовремя потушить. Как позже выяснилось, обгорел лишь небольшой участок пола. Площадь поражения оказалась совсем крохотной - всего 20 квадратных сантиметров. Для сравнения, это как сидение маленькой табуретки. При ЧП никто не пострадал.

ИСТОЧНИК KP.RU

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