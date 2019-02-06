2019-02-06T10:57:46+03:00
Общество

Автобусы из Мурманска в Мурмаши ходят по летнему расписанию из-за финансовых проблем перевозчика

Северянам приходится буквально атаковать маршрутки, чтобы уехать на работу или учебу
Елена МОЛОДЦОВА
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Мурмашинцы ждут автобус №106 как манны небесной. Фото: fotobus.msk.ruМурмашинцы ждут автобус №106 как манны небесной. Фото: fotobus.msk.ru
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Мороз, не мороз, а ехать в столицу Заполярья надо: работу и учебу никто не отменял. Но как добираться, если автобус, который должен был прийти по расписанию, так и не появился на горизонте?

- Мурмашинцы утром буквально атакуют маршрутки, которые тоже стали ходить реже, - пишет Светлана Васильева.

Возмущенные северяне написали жалобу в министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области и на днях получили ответ, что выполнение рейсов на маршруте №106 из Мурманска в аэропорт и обратно взято на особый контроль.

- Руководство Мурманскавтотранса проинформировало, что невыполнение рейсов на этом маршруте связано с крайне тяжелым финансовым состоянием предприятия и задержками от поставщиков запчастей, необходимых для ремонта автобусов. Транспорт сходит с линии по техническим причинам, а оперативно заменить его нет возможности из-за большой протяженности маршрута. Это и не позволило в полном объеме выполнить зимнее расписание, и поэтому рейсы выполняются по летнему. Перевозчик принимает все возможные меры, чтобы соблюдать зимний распорядок. Для этого Мурманскавтотранс привлек пять дополнительных автобусов из других филиалов, - говорится в документе за подписью регионального министра транспорта Дмитрия Соснина.

Пока мурмашинцы не почувствовали особого контроля ведомства, хотя оно и рапортует, что с 31 января в часы пик ни один рейс не был пропущен - пассажиры продолжают штурмовать по утрам маршрутки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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