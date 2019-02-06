2019-02-06T10:12:02+03:00
Происшествия

В Мурманске сбитый подросток сделал двойное сальто в воздухе

Вместе с другом школьник перебегал дорогу на красный сигнал светофора [видео]
Мария ПАШЕНКОВА
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Один из подростков принял удар машины на себя. Фото: скриншот видеоОдин из подростков принял удар машины на себя. Фото: скриншот видео
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Дорога у дома № на улице Полярные Зори в Мурманске, недалеко от пересечения с Гвардейской, всегда очень оживленная. По этому участку движется общественный транспорт и много машин.

Несмотря на поток, два подростка около 12.25 4 февраля решили перебежать проезжую часть, не дождавшись несколько секунд зеленого сигнала светофора.

Когда они уже почти добежали до пешеходной зоны, случилась авария. 31-летний водитель Volvo, ехавший со стороны улицы Книповича, не успел затормозить перед бегущими детьми. Одному из юных нарушителей ДТП повезло - его иномарка лишь слегка задела. А вот второй - 17-летний юноша - принял удар на себя.

Сначала парень оказался на капоте, потом его подбросило в воздух, где он сделал двойное сальто. А потом упал на пешеходную зону, где остался лежать. А вот его друг при этом убежал в другую сторону.

- На месте происшествия от какой-либо медицинской помощи и дальнейшей госпитализации подросток отказался, - уточнили в МВД по Мурманской области.

При этом именно врачи сообщили полиции о случившемся. И Госавтоинспекция города сейчас проводит проверку по факту ДТП.

Подростка сбили на Полярных Зорях в Мурманске.

ИСТОЧНИК KP.RU

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