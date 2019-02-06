2019-02-06T09:27:58+03:00
Происшествия

В Мурманске пропал подросток со шрамами на щеках

Никита Меняйленко ушел из дома в Абрам-Мысе и не вернулся
Ника СВЕТЛОВА
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17-летний Никита ушел из дома 5 февраля. Фото: "МурманСпас"17-летний Никита ушел из дома 5 февраля. Фото: "МурманСпас"
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Очередного несовершеннолетнего потеряшку ищут полиция и волонтеры в Мурманске. 17-летний Никита Меняйленко ушел из дома в Абрам-Мысе 5 февраля около 17.30, а потом пропал.

Причина, по которой подросток не вернулся к родителям, не ясна. Его знакомые сообщают, что парень из приличной семьи.

- Зная его, могу сказать, что любовные проблемы у него были, - пишет в группе "Мурманск ДТП ЧП" Ульяна Григорьева.

Заметить Никиту на улице легко: рост 170 сантиметров, худощавое телосложение, карие глаза, темно-каштановые волосы. Главная отличительная особенность - глубокие шрамы на щеках.

В момент пропажи молодой человек был одет в темно-синюю куртку с капюшоном длиной до середины бедра, черные болоньевые штаны, черную вязаную шапку, черно-серый шарф. Всех, кто может помочь с поисками Никиты, просят связаться с полицией 02, 102, 40-60-10 или отрядом "МурманСпас" 8911-311-70-20 и 8911-339-89-41.

ИСТОЧНИК KP.RU

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