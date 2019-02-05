В конкурсе «Кто под маской?» победила Аиша Абдулаева

СЕГОДНЯ 19:29 2019-02-05T19:29:23+03:00

Пусть Новый год уже позади, но праздичное настроение еще витает в воздухе. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Изменить размер текста: A A

Продолжаем подводить итоги фотоконкурсов «Комсомолки». И как обещали, в Китайский Новый год, подсчитываем количество голосов в детском конкурсе «Кто под маской?».

Число участников нас приятно удивило. Меньше чем за месяц на сайт было добавлено больше 20 снимков. Все они отличались друг от друга, поэтому можем представить, насколько сложно оказалось выбрать тройку победителей.

В итоге читатели murmansk.kp.ru отдали маленьким участникам 6718 голосов, а сама статья набрала больше 15 тысяч просмотров.

Итоги нашего конкурса.

Первое место с 2150 «лайками» заняла Аиша Абдулаева в костюме белоснежного зайчика. Ее мама Александра призналась в ходе голосования, что это фото она загрузила вторым. Первое, где Аиша в образе медвежонка, тоже собрало большое количество голосов.

Вторым победителем стали сразу две красавицы из Мурмашей, набравшие 1519 «лайков». На фото Катя и Ксюша в костюме кошек.

– Мы задолго начали готовиться к Новому году и к конкурсу «Карнавальных костюмов», который ежегодно проходит в нашем детсаду. Мы даже решили украсить лица и нарисовали мордочки. Девочки выступили с номером, мы заранее репетировали под музыку. Костюмами они остались очень довольны, а я рада тому, что они были счастливы, – рассказывает мама Алена Войтова.

Третье место у снежинки Ани. Ее новогоднее фото набрало 753 «лайка». В ближайшее время мы свяжемся с победителями и расскажем, как им забрать свои подарки.

Редакция «Комсомольской правды» - Мурманск» благодарит всех и надеется, что вы еще не раз станете участниками наших конкурсов.

ИСТОЧНИК KP.RU