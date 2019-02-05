2019-02-05T16:40:40+03:00
Происшествия

В Мурманске троллейбус врезался в иномарку, устроив пробку на Шмидта

Очевидцы сообщают, что сейчас движение удалось нормализовать [видео]
Анна СТЕПАНОВА
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Подробности столкновения уточняются. Фото: vk.com/murmansk_dtpПодробности столкновения уточняются. Фото: vk.com/murmansk_dtp
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В Мурманске два часа назад в районе Семеновского озера, спуск в сторону юга, было затруднено движение сразу из-за двух аварий. Одна - наверху в правом ряду, а другая - немного ниже. Судя по онлайн-картам, пробка тогда образовалась приличная.

ДТП на улице Челюскинцев. Фото: vk.com/murmansk_dtp.

ДТП на улице Челюскинцев. Фото: vk.com/murmansk_dtp.

Меньше часа назад похожую картину наблюдали и на улице Шмидта, где троллейбус, следовавший по маршруту № 4, столкнулся с автомобилем Subaru Forester. Последствия этого ДТП сняли на видео.

Очевидец случившегося рассказал, что именно общественный транспорт врезался в иномарку на перекрестке. О пострадавших не сообщается.

– Движение было ограничено почти на всей улице Шмидта, сейчас уже все в порядке – информируют подписчики группы «Мурманск. ДТП. ЧП».

Получить оперативный комментарий по факту случившегося в ГИБДД города пока не получилось.

Троллейбус создал пробку в районе мореходки .Видео: vk.com/murmansk_dtp.

ИСТОЧНИК KP.RU

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