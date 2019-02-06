В Мурманске щенка выставили на улицу с запиской

СЕГОДНЯ 08:21 2019-02-06T08:21:15+03:00

Малышка долгое время была на самовыгуле, а потом окончательно перестала быть нужной своей хозяйке

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- На улице Фролова в Мурманске замечен щенок с желтым ошейником, выглядит домашним. Пол неизвестен. Хозяин, объявись, на улице очень холодно! - такой пост появился в группе мурманского Приюта для бездомных животных еще 29 января.

Правда, быстро выяснилось, что собачка не потерялась — просто ее хозяйка не считает нужным тратить свое время на выгул питомца и выпускает, как говорится, на вольные хлеба, несмотря на мороз и проносящиеся мимо автомобили. Но, в конце концов, владелице щенка и это наскучило.

- Собаку выставили на улицу окончательно, приложив записку: «Умка, 3 месяца, заберите меня, у меня нет больше дома». Картонку с шеи малышки быстро сорвал пес Мишка, которого тоже выпускают на самовыгул. Выяснилось, что хозяйка переезжает в другой населенный пункт Мурманской области, и питомец ей больше не нужен. На несколько дней щенка приютил сосед бывшей хозяйки, а вот дальнейшая судьба крохи не известна, - рассказывает волонтер Фонда поддержки бездомных животных «Ищу Человека».

Желающие предоставить оставшемуся без крыши над головой щенку хотя бы временный дом просят звонить по телефону 8-967-345-00-05.

ИСТОЧНИК KP.RU