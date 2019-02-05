2019-02-05T17:19:12+03:00
Общество

Жители Мурмашей решают, менять или ремонтировать стелу на въезде в поселок

Преображением памятного знака власти займутся в 2020 году
Елена МОЛОДЦОВА
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Мурмашинцы попросили не сносить историческую стелу на въезде в поселок.Мурмашинцы попросили не сносить историческую стелу на въезде в поселок.Фото: Елена МОЛОДЦОВА
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С каждым годом города и поселки Мурманской области все больше преображаются. Так, например, в Снежногорске на одном из домов возрождают закрашенное при капремонте граффити, а в Мурмашах решили обновить стелу, что на въезде в поселок со стороны аэропорта.

- Внешний вид поселения очень важен, поэтому эта тема постоянно стоит на повестке дня. Чтобы избежать повторения скандала со сносом остановки в Коле, мы решили провести опрос среди жителей, - рассказывает начальник управления городского хозяйства администрации Мурмашей Александр Письмак.

Свое мнение на этот счет уже высказали 805 человек. Большинство участников опроса - 65,84% - проголосовали за установку нового памятного знака. 24,22% попросили просто отремонтировать уже имеющуюся стелу, и 9,94% считают, что нечего тратить бюджетные деньги на ерунду.

- Историю нашу оставьте в покое, косметический ремонт сделать надо и все, - выразил свое мнение Аркадий Помазкин.

Несмотря на то, что опрос еще не завершен, в администрации уже сделали соответствующие выводы.

- Уже сейчас понятно, что стелу менять не нужно. Достаточно будет просто обновить. А вот новую можно разместить на въезде со стороны Колы и тогда точно все будут довольны. Мы постараемся так и сделать, но пока ничего обещать не могу. В этом году в бюджете средства на эти работы не предусмотрены. Возможно, преображением и установкой памятных знаков займемся в 2020-м, - отмечает Александр Письмак.

ИСТОЧНИК KP.RU

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