2019-02-05T15:31:19+03:00
Общество

На доме в Снежногорске могут появиться огурцы и помидоры в стиле Малевича

Жители города выбирают граффити, которым украсят здание
Мария ПАШЕНКОВА
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Один из вариантов эскиза - воссоздать рисунок, который уже был на доме. Фото: vk.com/id305044063Один из вариантов эскиза - воссоздать рисунок, который уже был на доме. Фото: vk.com/id305044063
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У Снежногорска есть визитная карточка - рисунки на жилых домах. Здание № 32 на улице Октябрьская даже стали называть "огурцами и помидорами", ведь на его торце были изображены овощи. Но в прошлом году выполнили капитальный ремонт, и граффити пропало.

Для жителей это была грустная новость, ведь они уже привыкли к такому украшению. Но оказалось, что за счет средств фонда капремонта вернуть рисунок нельзя. Тогда отвечающая за дом управляющая компания "Вьюжный" решила выделить собственные средства. Точная сумма пока не определена, но по предварительной информации, речь идет о 500 тысячах рублей.

Второй вариант эскиза - абстрактные огурцы и помидоры. Фото: vk.com/id305044063

Второй вариант эскиза - абстрактные огурцы и помидоры. Фото: vk.com/id305044063

- В нашей группе во "ВКонтакте" мы провели опрос, какое граффити хотели бы видеть снежногорцы на доме. Некоторые хотели вернуть овощи, другим больше понравилась северная тема. Мы выбрали самые популярные предложения, и по ним были созданы эскизы. Сейчас проходит новое голосование уже за эскизы, - рассказал "КП" главный инженер УК "Вьюжный" Роман Афанаскин. - Самым сложным было найти специалистов, которые могли бы создать граффити на доме, - таких в Мурманской области нет.

К счастью, умельцев подсказали в администрации Заполярного, где здания тоже украшают рисунками. Живут специалисты в Санкт-Петербурге. Летом они приедут в Снежногорск, чтобы вернуть красоту на дом №32. Кстати, сейчас снежногорцы активнее всего голосуют за вариант с морем, оленем и судном. А вот абстрактные помидоры и огурцы в духе Малевича, как их описали в УК, нравятся меньше всего.

Третий вариант эскиза - северная природа, животные и море. Фото: vk.com/id305044063

Третий вариант эскиза - северная природа, животные и море. Фото: vk.com/id305044063

ИСТОЧНИК KP.RU

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