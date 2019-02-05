Звезда телекамер: мурманчанин ограбил мужчину у магазина, а затем вернул ему паспорт

СЕГОДНЯ 14:29 2019-02-05T14:29:34+03:00

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Полиция Мурманска задержала "честного" и невезучего грабителя. Он умудрился совершить преступление прямо перед камерами. 48-летний мурманчанин промышлял в одном из магазинов на Героев Рыбачьего. Он подошел к 57-летнему покупателю и попросил денег. А когда получил отказ, решил действовать наглее.

Дождался жертву на улице и повалил в снег между машинами. Пока пенсионер пытался встать и сопротивляться, обшаривал его карманы. Прохожие видели потасовку, но просто прошли мимо. Когда злодей нашел портмоне, то бросился бежать.

Но потом остановился и рассмотрел добычу. Если деньгам в портмоне он обрадовался, то вот паспорту жертвы - нет. Решив, что выгоды от него нет, мужчина зашел в магазин и отдал документ администратору. Мол, нашел на улице, решил доброе дело сделать.

Найти грабителя полицейским было несложно, ведь его лицо можно было хорошо рассмотреть: и сам грабеж, и возвращение паспорта он делал прямо перед камерами видеонаблюдения.

- Спустя непродолжительное время подозреваемый был задержан по месту своего жительства и доставлен в дежурную часть полиции, - пояснили в УМВД по Мурманской области. - Это ранее судимый за совершение имущественных преступлений и незаконный оборот наркотических средств 48-летний мурманчанин.

Он стал фигурантом уголовного дела по части 2 статьи 161 УК России (грабеж). Звезду телекамер ждет до 7 лет лишения свободы.

Грабитель в Мурманске отнял деньги и вернул паспорт.

ИСТОЧНИК KP.RU