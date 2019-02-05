В Мурманске житель 5-этажки погиб из-за сигареты

СЕГОДНЯ 13:57 2019-02-05T14:02:41+03:00

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В минувший понедельник на севере областного центра произошло возгорание. Увы, со смертельным исходом. Пожар в мурманской 5-этажке, напротив площади Защитников Заполярья, унес человеческую жизнь.

Возгорание в доме на проспекте Героев-Североморцев, 58, произошло поздним вечером. По предварительным данным, жилец одной из квартир неосторожно оставил у себя на кухне окурок. Пламя перекинулось с тлеющего кончика сигареты на мебель и синтетические материалы, пошел едкий дым... Обстановка в квартире сложилась крайне опасная, но хозяин так и не покинул жилплощадь. Скорее всего, мужчина уснул к тому времени.

- 04 февраля 2019 года в 22 часа 37 минут, на пульт дежурной службы «01» поступила информация о возгорании в квартире. На кухне сгорела мебель, квартира закопчена по всей площади, - сообщает пресс-служба УМВД по Мурманской области.

Спасатели обнаружили тело хозяина и передали информацию об этом в следственные органы.

- Назначены судебно-медицинская и пожарно-техническая экспертизы. По результатам доследственной проверки будет принято процесуальное решение, - сообщила старший помощник руководителя следственного управления Мурманска Алина Александрович.

Правоохранительные органы пытаются выяснить имя погибшего мужчины и разыскать его родственников.

ИСТОЧНИК KP.RU