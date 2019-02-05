2019-02-05T13:18:52+03:00
Общество

В Кировске близнецы с октября жили одни в квартире без родителей

По решению суда ребят забрали в центр соцпомощи
Елена МОЛОДЦОВА
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Завтра состоится суд об ограничении родителей близнецов в правах [снимок носит иллюстративный характер].Завтра состоится суд об ограничении родителей близнецов в правах [снимок носит иллюстративный характер].Фото: EAST NEWS
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Ежегодно около трехсот детей в Мурманской области остаются без попечения родителей. Причины каждый раз разные. О трудной жизненной ситуации в Кировске, в которую попали близнецы, пока известно крайне мало.

- Тревогу забили учителя - дети перестали посещать занятия в школе. В итоге выяснилось, что близнецы живут одни и, как ни странно, понятия не имеют, где их родители. Суд принял решение отправить юных северян в центр социальной помощи семье и детям, что и было незамедлительно исполнено, - рассказывает пресс-секретарь управления службы судебных приставов по Мурманской области Эдуард Вичев.

Как сообщили в органе опеки и попечительства местной администрации, подростки жили одни с октября. Папа уже давно переехал в Апатиты и не общается с семьей, а мама живет в соседнем доме и ходит к ним каждый день, приносит продукты и содержит их. С детьми у нее сложные отношения: подростки считают, что уже достаточно взрослые и не слушаются ее. Уже завтра, 6 февраля, состоится суд об ограничении родителей близнецов в правах. К разбирательству в неоднозначной ситуации подключился уполномоченный по правам ребенка в Мурманской области Борис Коган.

ИСТОЧНИК KP.RU

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