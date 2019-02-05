Враг на пороге: в Мурманской области превышена заболеваемость гриппом и ОРВИ

СЕГОДНЯ 12:58 2019-02-05T12:58:37+03:00

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Все чаще мы вздрагиваем при звуках кашля и чихания, все чаще видим на улице прохожих в масках. Наступает опасный для нашего иммунитета сезон. В Мурманской области не на шутку разбушевались грипп и ОРВИ. Инфекция, наш непримеримый враг, уже перешагнула критический порог. Об этом сообщает федеральная служба по надзору в сфере благополучия человека.

- На 5 неделе 2019 года, с 28 января по 3 февраля, уровень заболеваемостью гриппом и ОРВИ по совокупному населению превысил эпидемический порог, - предупреждают в «Роспотребнадзоре» Мурманской области.

Все чаще заболевшие северяне просят помощи у медиков, обращаясь в поликлиники и больницы региона. Настоящий «горячий сезон» наступил для врачей. В лечебных учреждениях выстраиваются очереди из пациентов за терапевтической помощью, анализом крови или рентгеном легких.

Заболеваемость растет среди всех возрастов и социальных групп населения. К счастью, самой главной разновидностью пока остается штамм «А» и подвиды «А (H1N1)» и «А (H3N2)». Что же в этом хорошего? Дело в том, что привитые мурманчане в какой-то мере застрахованы от этих субтипов - они встречаются в составе вакцины.

Напомним, в Заполярье все чаще закрывают школы на карантин и отменяют занятия из-за морозов.

ИСТОЧНИК KP.RU