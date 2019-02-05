В Мурманске заведующая детским садом платила себе зарплату рабочего

СЕГОДНЯ 12:25 2019-02-05T12:25:13+03:00

В итоге за три года женщина обогатилась на 260 тысяч рублей

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Улучшить свое финансовое положение с помощью служебного положения решила руководитель одного из дошкольных учреждений столицы Заполярья. Правда, лайфхак вместе с желаемым результатом принес и вполне ожидаемые последствия - визит следователей.

Заведующая детского сада стала фигурантом уголовного дела, возбужденного сразу по двум статьям: части 1 статьи 292 «Служебный подлог» и части 3 статьи 160 «Присвоение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное лицом с использованием своего служебного положения».

- По версии следствия, три года - с 2016 по 2018, женщина получала не только свою зарплату, но и деньги рабочего. На эту должность она фиктивно устроила ранее работавшего в детском саду мурманчанина, который по факту свои обязанности не исполнял и на работе не появлялся. Однако данные в табель учета рабочего времени исправно вносились и зарплата начислялась. Деньги - всего 260 тысяч рублей - заведующая присваивала себе, - рассказывает старший помощник руководителя следственного комитета по Мурманской области Алина Александрович.

К слову, сам «рабочий» о такой схеме обогащения знал. Теперь во всех нюансах этого дела разбираются следователи. Они уже изъяли кадровую, бухгалтерскую и финансовую документацию учреждения и назначили ряд судебных экспертиз. Сейчас расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU