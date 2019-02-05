В Абрам-Мысе вызволили из квартиры трех собак, неделю просидевших там без еды и воды

СЕГОДНЯ 11:20 2019-02-05T11:20:19+03:00

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Очередной концлагерь для четвероногих ликвидировали в столице Заполярья. Правда, в данном случае будет уместна формулировка «временно прикрыли». Ведь после того, как хозяйку квартиры в Абрам-Мысе выпустят из психиатрической больницы, скорее всего она заведет новых питомцев. Напомним, два года назад, когда женщина отправилась на лечение, спасали из местного гетто 15 истощенных и больных кошек. В этот раз помощь понадобилась трем собакам, которые просидели запертыми в квартире без еды и воды целую неделю.

- Животные сидели взаперти в одной из комнат с 29 января. Вызволить их из плена удалось с помощью сотрудников полиции, которым заявление написали не только мы, но и еще два человека. К счастью, собаки дождались помощи и не погибли, - рассказывает руководитель группы «Подари шанс» - Помощь бездомным животным» Юлия Рекало.

По словам волонтеров, скорее всего отопление в квартире есть - по крайней мере, насквозь промерзшей она не выглядит. Однако несмотря на недельное голодание, собаки сначала радостно залаяли, приветствуя своих спасителей, а потом в страхе отступили в глубь комнаты. Выманивать их оттуда пришлось кормом.

- Ряды наших подопечных пополнились одной взрослой собакой и двумя полугодовалыми щенками. Все худые и неухоженные. Мы их отвезли пока на платную передержку, - говорит зоозащитница.

Помочь абрам-мысовским узникам в ваших силах. Посильную сумму можно перевести на карту Сбербанка 5469 4100 1207 8790, привязанную к мобильному телефону Юлии Рекало 8-964-683-01-30.

В Абрам-Мысе спасли собак, просидевших в квартире неделю без еды и воды.В Абрам-Мысе закрыли концлагерь для животных. Хозяйка трех собак уехала на лечение в психиатрическую больницу, а ее питомцы остались одни взаперти в квартире без воды и еды. О их бедственном положении стало известно только через неделю. Из плена их спасли волонтеры. Видео: Юлия Рекало

ИСТОЧНИК KP.RU