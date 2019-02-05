2019-02-05T11:02:40+03:00
Общество

В Апатитах терпеливая жена стерла с ножа собственную кровь ради мужа

Таким образом северянка пыталась спасти супруга от тюрьмы
Иван ПЕТРОВ
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В Мурманской области семейный скандал в Апатитах обернулся исключительной женской преданностью.В Мурманской области семейный скандал в Апатитах обернулся исключительной женской преданностью.Фото: Елена КОВАЛЕНКО
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В Мурманской области произошел новый раунд семейных разборок между супругами, которые давно живут в разладе. На сей раз дело чуть не закончилось трагедией. В Апатитах муж ударил жену ножом во время ссоры. Однако то, что на первый взгляд казалось обычной бытовухой, в итоге оказалось беспрецедентным случаем женской преданности. Уж очень необычно повела себя апатитчанка после того, как ее ранили ножом...

- Сразу после этого женщина как ни в чем не бывало отмыла нож от собственной крови и убрала его в специальную подставку, - сообщает «Хибинформбюро».

Таким образом северянка попыталась спасти своего пожилого мужа от уголовного преследования. Как объяснила женщина правоохранителям, посетившим квартиру после ссоры, супруг отличается хрупким здоровьем. А значит (по логике потерпевшей) попадать в СИЗО ему противопоказано.

Апатитчанка сделала все, чтобы выгородить супруга, а это значит, что скорее всего мужчина избежит суда. Тем более, что ножевые ранения на груди и руке у потерпевшей оказались относительно легкими. Так или иначе, терпеливая женщина весьма рискует, проживая рядом с опасным человеком. Мужчина, несмотря на пенсионный возраст, известен в Апатитах по целому ряду дебоширских выходок.

ИСТОЧНИК KP.RU

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