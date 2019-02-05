2019-02-05T10:49:13+03:00
Происшествия

Полиция Мурманска нашла ночного поджигателя с проспекта Кирова

В первый рабочий день после каникул по его вине сгорел Opel Astra
Мария ПАШЕНКОВА
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Огонь почти полностью уничтожил немецкую машину. Фото: архив "КП"Огонь почти полностью уничтожил немецкую машину. Фото: архив "КП"
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На проспекте Кирова в Мурманске часто бывает неспокойно и жарко. Напомним, в начале декабря здесь у дома №23/2 сгорели сразу четыре иномарки. Местные жители сразу выдвинули версию о поджоге.

А в ночь на 9 января здесь огонь снова уничтожал машину. Только у дома 49.

- В 4.23 на пульт дежурной службы «01» поступила информация о возгорании. В Opel Astra огнем поврежден моторный отсек, пострадало переднее остекление автомобиля, салон закопчен, - рассказали подробности пожара в МЧС.

Спустя почти месяц после случившегося полиция нашла виновного. Оказалось, что немецкая машина пострадала от рук поджигателя.

- Ранее несудимый житель областного центра признался, что совершил преступление из-за длительного конфликта с потерпевшим. Мужчина пояснил стражам порядка, что дождавшись ночи, облил переднюю часть автомобиля Opel горючей жидкостью и поджег его, - уточнили в УМВД по Мурманской области.

Ущерб от пожога оценили в 650 тысяч рублей. Мужчине грозит до 5 лет лишения свободы, так как он попал под уголовное дело по части 2 статьи 167 УК (умышленные уничтожение или повреждение имущества).

ИСТОЧНИК KP.RU

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