Из-за морозов акватория Кольского залива скована льдом
Уже который день мурманчане замечают, что Кольский залив парит. Виной тому морозы, что не хотят уходить с Кольского полуострова.
Говорить о том, что из-за них незамерзающий залив может "уйти" под лед, конечно, рано. Для этого нужны суровые продолжительные холода. Но все же акватория стала выглядит по-зимнему.
- 2 февраля на акватории Кольского залива наблюдались ниласовые льды (темный нилас толщиной до 5 сантиметров) в количестве 3 баллов. С сохранением холодной погоды в ближайшие дни ожидается дальнейшее ледообразование и увеличение количества льда, - сообщает гидрометцентр Мурманской области.
Стоит пояснить, что ниласовый лед - это тонкая, эластичная корка, легко прогибающаяся на волне и зыби и при сжатии образующая зубчатые наслоения.
При этом водоемы и реки полуострова наращивают лед на поверхности. В среднем, толщина уже достигла 30-60 сантиметров, но на многих объектах все же меньше нормы. Хотя на реках Туманная, Чудзъйок, водохранилище Серебрянское отставания нет.
ИСТОЧНИК KP.RU