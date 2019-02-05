Из-за морозов акватория Кольского залива скована льдом

СЕГОДНЯ 09:32 2019-02-05T09:32:39+03:00

Кольский залив не замерз. Просто в акватории появился нилас.

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Уже который день мурманчане замечают, что Кольский залив парит. Виной тому морозы, что не хотят уходить с Кольского полуострова.

Говорить о том, что из-за них незамерзающий залив может "уйти" под лед, конечно, рано. Для этого нужны суровые продолжительные холода. Но все же акватория стала выглядит по-зимнему.

- 2 февраля на акватории Кольского залива наблюдались ниласовые льды (темный нилас толщиной до 5 сантиметров) в количестве 3 баллов. С сохранением холодной погоды в ближайшие дни ожидается дальнейшее ледообразование и увеличение количества льда, - сообщает гидрометцентр Мурманской области.

Стоит пояснить, что ниласовый лед - это тонкая, эластичная корка, легко прогибающаяся на волне и зыби и при сжатии образующая зубчатые наслоения.

При этом водоемы и реки полуострова наращивают лед на поверхности. В среднем, толщина уже достигла 30-60 сантиметров, но на многих объектах все же меньше нормы. Хотя на реках Туманная, Чудзъйок, водохранилище Серебрянское отставания нет.

ИСТОЧНИК KP.RU