Мурманская область перейдет на «прямые выплаты»: страховые пособия будет выплачивать не работодатель

СЕГОДНЯ 19:12 2019-02-04T19:12:07+03:00

Такие перемены никак не должны сказываться на привычном порядке получения гражданами своих гарантированных выплат. Фото: АРХИВ "КП-Чита"

Изменить размер текста: A A

Еще в ноябре мы сообщали, что с 1 июля в Мурманской области начнется реализация пилотного проекта Фонда социального страхования «Прямые выплаты». Сегодня на оперативном совещании в правительстве эту информацию подтвердила губернатор Марина Ковтун.

В соответствии с новой схемой пособия работающим северянам будут рассчитываться не бухгалтерией предприятий и компаний, а региональным отделением ФСС. Выплачиваться они будут, как и прежде, застрахованному лицу на лицевой счет в банке или почтовым переводом.

– В рамках проекта будет изменен порядок начисления пособий по временной нетрудоспособности, материнству и детству. Обязанностью предприятий остается исправная уплата страховых взносов в Фонд в полном объеме и представление соответствующих сведений о работниках, – уточняют в пресс-службе правительства.

Как рассказала управляющий региональным отделением ФСС Галина Шмойлова, в настоящее время в проекте «Прямые выплаты» принимают участие 50 субъектов нашей страны. Его, по мнению специалиста, позволит обеспечить гарантированное получение пособий независимо от финансового положения работодателя. Кроме того, снизится вероятность ошибок при расчете пособий.

– Очевидно, что система страховых выплат становится простой, надежно и прозрачной, снижается нагрузка на предприятия, а значит, людям должно быть легче получать выплаты в полном объеме, – отметила Марина Ковтун.

Подробная информация о «Прямых выплатах» представлена на сайте регионального отделения Фонда социального страхования.

ИСТОЧНИК KP.RU