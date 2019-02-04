Банда вымогателей терроризировала случайных жителей Мурманска с помощью соцсети

СЕГОДНЯ 18:22 2019-02-04T18:31:45+03:00

Жители Мурманска указывали своей телефон в соцсети, после чего их данные попадали к вымогателям. Фото: Елена КОВАЛЕНКО

Всего от действий проходимцев пострадали 11 человек, которые потеряли 136 тысяч рублей

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Если Вы хотите зарегестрироваться во «ВКонтакте», дорогие земляки, запомните одно мудрое правило. Не надо показывать номер своего мобильного телефона на личной страничке! А вдруг он попадет в плохие руки? Совсем недавно в Мурманске раскрыли банду вымогателей. Три молодчика подбирали себе будущих жертв с помощью социальной сети.

- Злоумышленники подыскивали страницы пользователей, в личных профилях которых указаны мобильные телефоны, после чего осуществляли звонки. Гражданам высказывались угрозы, их пугали расправой с приминением физического насилия, - сообщает пресс-служба УМВД по Мурманской области.

Каждый раз звонки поступали случайным людям. При этом вымогатели требовали больших денег от своих предполагаемых жертв. Конечно, далеко не всегда удавалось кого-то запугать. Иногда северяне попросту обрывали разговор с агрессивными собеседниками, и тем самым спасали свой кошелек. Но выдержки хватило не всем...

Мурманской полиции удалось узнать про одиннадцать прискорбных случаев, когда запуганные люди все-таки перечислили деньги жуликам, лишь бы их оставили в покое. Таким образом вымогатели заработали сто тридцать шесть тысяч рублей.

Не такие уж и большие деньги, если учесть, какой срок теперь «светит» мурманской банде. Интернет-рэкетиры зарезервировали себе место в колонии на срок до семи лет. Именно такой срок дают за вымогательство (статья сто шестьдесят три, часть вторая УК РФ).

ИСТОЧНИК KP.RU