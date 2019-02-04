В Мурманске водитель пытался наказать учебную машину и попал в аварию

СЕГОДНЯ 18:42 2019-02-04T18:42:26+03:00

Мурманчанина, который только что перевернулся в машине, авария не расстроила. Фото: vk.com/murmansk_dtp

А еще один лихач перевернулся на авто и стал сразу снимать себя на телефон [видео]

Изменить размер текста: A A

Два нетривиальных ДТП произошли в Мурманске в последние дни. Причем одно - на Нижнеростинском шоссе, а второе - на Верхнеростинском.

Около 14 часов дня 31 января на Верхнеростинском шоссе заметили странно двигающийся Chevrolet. Его 34-летнему водителю чем-то не угодила учебная машина и он стал прижимать ее к обочине. В итоге оба авто остановились, а инструктор вышел, чтобы поговорить с неадекватом.

Тот, к слову, включил "аварийку" и потом решил ее не выключать, чем вводил других участников движения в заблуждение: они не понимал, хочет ли мужчина остаться на месте, или же ехать дальше - он то отъезжал от инструктора, то давал задний ход и приближался к учебной машине.

Chevrolet несколько минут мотало по полосе, а затем водитель все-таки уехал. Правда, не далеко.

- В районе дома № 33 водитель Chevrolet не справился с управлением и столкнулся с двигающимся во встречном направлении грузовым автомобилем КРАЗ. В результате ДТП водитель легкового авто обслужен амбулаторно, - рассказали в ГИБДД Мурманска.

Мужчина пытается наказать учебную машину.

- Мгновенная карма, - шутят водители, не особо жалея пострадавшего.

Вторая авария произошла 3 февраля на Нижнеростинском шоссе. Там водитель ВАЗ-2109 не справился с управлением на скользкой дороге, и машина легла на крышу. Вот только мужчину это не расстроило. Более того, он вышел из нее и стал снимать себя на камеру. За рулем ВАЗа, к слову, оказался мурманский пранкер.

Авария на Нижнеростинском шоссе - пранкер за рулем.

ИСТОЧНИК KP.RU