В Мурманске ищут грузовой автомобиль, который ночью вывалил в гаражах строительный мусор

СЕГОДНЯ 16:49 2019-02-04T16:49:45+03:00

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Пока власти пытаются призвать владельцев гаражей и дачников к порядку, обязывая ликвидировать минисвалки и установить на своей территории мусорные контейнеры, неизвестные приезжают прямо у них под носом и без зазрения совести вываливают строительный мусор.

Свидетелей вопиющего случая, произошедшего в Мурманске, теперь ищут в социальных сетях.

- Прошу сообщить любую информацию касательно грузового автомобиля, который в ночь с 3 на 4 февраля вывалил мусор на территории гаражно-строительного кооператива по Верхнеростинскому шоссе. Самосвал заехал и выехал через нижний заезд. Судя по следам, при въезде он или не вписался в поворот, или застрял. Телефон для связи: 8-921-270-43-74, - написал в группе «Мурманск. ДТП. ЧП» возмущенный северянин.

Признаться, другого эпитета к такому поступку как «гаденький» трудно подобрать. Острые на язык мурманчане уже отметили, что наступил Год свиньи и ожидать от людей другого и не приходится.

ИСТОЧНИК KP.RU