Тысяча евро за лучшее фото молодежи Баренц региона: мурманчан приглашают принять участие в конкурсе

СЕГОДНЯ 16:23 2019-02-04T17:38:16+03:00

Ознакомиться с правилами фотоконкурса и загрузить свои фотографии можно на www.discoverbarents.com. Фото: Роман ЗЛОБИН

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Фотографы Мурманской области не раз становились победителями и призерами различных конкурсов. Теперь же шанс проявить себя есть не только у профессионалов – стать участником «Discover Barents» может любой желающий.

– Конкурс посвящен Баренц региону, его цель - развитие и укрепление трансграничного сотрудничества. Норвежская губерния Финнмарк, являющаяся председателем Регионального Баренцева совета проводит фотоконкурс с надеждой, что он станет традиционным. В 2019 году темой события выбрана молодежная тематика, – рассказали «КП» организаторы.

Автор лучшего снимка на тему «Молодежь Баренц региона» выиграет 1 тысячу евро. Второй и третий победители получат 750 и 500 евро, соответственно.

Важное условие - фото должно быть сделано на территории Баренц региона. И все снимки публикуются только с согласия лиц, изображенных на снимках.

– Мы надеемся, что конкурс позволит собрать коллекцию высококачественных фотографий о молодежи, которые могут быть использованы для продвижения региона. По его окончанию международное жюри определит победителей, имена которых опубликуют на сайте 1 июня, – уточняют в администрации губернии.

«Discover Barents» стартовал 1 февраля и продлится до 30 апреля. В дополнение к трем лучшим также выберут победителя общего голосования, которое будет проходить на сайте конкурса.

– Главного победителя пригласят на церемонию вручения приза. Она состоится в октябре в Швеции в рамках заседания Регионального Баренцева совета, – подчеркивают организаторы.

ИСТОЧНИК KP.RU