Тысяча евро за лучшее фото молодежи Баренц региона: мурманчан приглашают принять участие в конкурсе
Фотографы Мурманской области не раз становились победителями и призерами различных конкурсов. Теперь же шанс проявить себя есть не только у профессионалов – стать участником «Discover Barents» может любой желающий.
– Конкурс посвящен Баренц региону, его цель - развитие и укрепление трансграничного сотрудничества. Норвежская губерния Финнмарк, являющаяся председателем Регионального Баренцева совета проводит фотоконкурс с надеждой, что он станет традиционным. В 2019 году темой события выбрана молодежная тематика, – рассказали «КП» организаторы.
Автор лучшего снимка на тему «Молодежь Баренц региона» выиграет 1 тысячу евро. Второй и третий победители получат 750 и 500 евро, соответственно.
Важное условие - фото должно быть сделано на территории Баренц региона. И все снимки публикуются только с согласия лиц, изображенных на снимках.
– Мы надеемся, что конкурс позволит собрать коллекцию высококачественных фотографий о молодежи, которые могут быть использованы для продвижения региона. По его окончанию международное жюри определит победителей, имена которых опубликуют на сайте 1 июня, – уточняют в администрации губернии.
«Discover Barents» стартовал 1 февраля и продлится до 30 апреля. В дополнение к трем лучшим также выберут победителя общего голосования, которое будет проходить на сайте конкурса.
– Главного победителя пригласят на церемонию вручения приза. Она состоится в октябре в Швеции в рамках заседания Регионального Баренцева совета, – подчеркивают организаторы.
ИСТОЧНИК KP.RU